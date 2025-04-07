İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM market, nisan ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 8-14 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta boyunca raflarda yer alacak birçok ürün, avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunulacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 1

Yeni haftada gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojiden küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler dikkat çekiyor. BİM'e hangi ürünlerin geleceği, hangi kategorilerde indirim olacağı merak ediliyordu. Yayınlanan katalogla birlikte detaylar belli oldu.

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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 2

İşte 8-14 Nisan tarihleri arasında BİM raflarında yer alacak indirimli ürünler ve fiyat listesi...

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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 3
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 4
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 5
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 6
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 7
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 8
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 9
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 10
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 11
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 12
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 13
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 14
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 15
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 16
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 17
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 18
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 19
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 20
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 21
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 22
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 23
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 24
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 25
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 26
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 27
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 28
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