İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu

Yeni haftada gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojiden küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler dikkat çekiyor. BİM'e hangi ürünlerin geleceği, hangi kategorilerde indirim olacağı merak ediliyordu. Yayınlanan katalogla birlikte detaylar belli oldu.