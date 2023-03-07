ING Bank'tan 0,99 faizle 20 bin TL kredi
ING bank müşterilerinin yüzünü güldüren neredeyse faizsiz ihtiyaç kredisi vereceğini söyledi. ING bank birçok kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılan geniş bir müşteri kitlesine sahip olan banka olarak karşımıza çıkıyor.
Son zamanlarda artan ihtiyaç kredileri ile birlikte artan faizlerde insanları zor duruma sokuyor. Tam bu sırada ING bank 0,99 faiz ile 20 bin TL kredi imkanını sundu. Fırsatı duyan müşteriler düşük faizli kredi imkanından yararlanmak için şartları araştırmaya başladı.
ING 0,99 FAİZLE KREDİ İMKÂNI
ING resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile gerekli şartları sağlayan kullanıcılarına yüzde 0,99 faiz oranı ile 20 bin TL kredi imkânı sağladığını söyledi. Vatandaşların artan nakit ihtiyaçları doğrultusunda bu kredi imkânı herkesin yüzünü güldürdü. ING bank kısa zaman önce duyurduğu 0,99 faiz ile 20 bin TL ihtiyaç kredisi şartlarını resmi sitesinde paylaştı. Banka kimsenin yerine getiremediği şartları sunmaktan kaçınıyor.
ING’li olup kredi çekmek şimdi çok kolay. NG bak müşterisi olmanız ING bank fırsatlarından yararlanmanız için yeterli olacaktır. Yeni kullanıcı eski kullanıcı ayrımı yapmadan Banka herkese uygun fırsatla kredi imkanını sunuyor.
ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME ŞEKLİNİ AÇIKLADI
ING bank kredinizi avantajlı ve düşük faizle kullanmanız için size fırsatlar sunmaktadır. Üstelik Turuncu Ekstra’lı iseniz en düşük faiz oranından yani 0,99 olacak şekilde yararlanıyorsunuz. Turuncu ekstralık değilseniz üzülmeyin ING bank en uygun faiz oranlarını sizler için sunmaya devam etmekte. Turuncu ekstra kartınız yoksa ihtiyaç kredi faiz oranı sadece 1.24’ten başlayan fiyatlarla.