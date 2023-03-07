ING Bank'tan 0,99 faizle 20 bin TL kredi

ING 0,99 FAİZLE KREDİ İMKÂNI

ING resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile gerekli şartları sağlayan kullanıcılarına yüzde 0,99 faiz oranı ile 20 bin TL kredi imkânı sağladığını söyledi. Vatandaşların artan nakit ihtiyaçları doğrultusunda bu kredi imkânı herkesin yüzünü güldürdü. ING bank kısa zaman önce duyurduğu 0,99 faiz ile 20 bin TL ihtiyaç kredisi şartlarını resmi sitesinde paylaştı. Banka kimsenin yerine getiremediği şartları sunmaktan kaçınıyor.