İş arayanlar dikkat! 2500 polis ve 900 subay astsubay alınacak!

ÖSYM Başkanlığı lise mezunlarını ilgilendiren polis, subay ve astsubay alımı hakkında önemli açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre 2500 polis ve 900 subay astsubay alınacak. 2500 polis alımı şartları, tarihleri ile 900 subay astsubay alımı hakkında bilgiler ise başvurmayı düşünen lise mezunları tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar...