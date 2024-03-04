İş arayanlar dikkat! 2500 polis ve 900 subay astsubay alınacak!
Lise mezunlarını ilgilendiren haber ÖSYM Başkanlığı tarafından geldi. ÖSYM, 2500 polis ve 900 subay ile astsubay alımı yapılacağını duyurdu. İşte tarihleri...
ÖSYM Başkanlığı lise mezunlarını ilgilendiren polis, subay ve astsubay alımı hakkında önemli açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre 2500 polis ve 900 subay astsubay alınacak. 2500 polis alımı şartları, tarihleri ile 900 subay astsubay alımı hakkında bilgiler ise başvurmayı düşünen lise mezunları tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar...
2500 POLİS VE 900 SUBAY ASTSUBAY ALINACAK
ÖSYM Başkanlığı'nın açıklamasına göre 2500 polis ve 900 subay astsubay alınacak. Lise mezunlarını ilgilendiren polis, subay ve astsubay alımı hakkındaki bilgiler şöyle:
ÖSYM Başkanlığı tarafından bu sene 250 kadın 2 bin 250 erkek olmak üzere toplamda 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Yapılacak bu alıma başvuru yapacak adayların yarın geç başvurusu başlayacak YKS'ye müracaat etmesi gerekiyor.
Jandarma bünyesine eğitime alınmak üzere 900 öğrenci daha alınacak. Alınacak bu öğrenciler astsubay ve subay eğitimine katılıp başarı oldukları taktirde Jandarma bünyesi dahilinde subay ve astsubay olarak istihdam edilecek.