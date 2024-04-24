İş arayanlar dikkat! 26 kamu kurumu binlerce personel alımı yapacak

PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER, Göç İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.