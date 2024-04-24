İş arayanlar dikkat! 26 kamu kurumu binlerce personel alımı yapacak
Türkiye genelinde 26 kamu kurumu, toplamda 4 bin 986 yeni personel alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında sözleşmeli personel, destek personeli, büro personeli, sözleşmeli bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlar için ilanlar yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi 26 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu.
Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 4 bin 986 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar, son başvuru tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylar belli olmasıyla memur adayları aratmalarını sıklaştırdı.
PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER, Göç İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla bin 271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.
Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.
Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.