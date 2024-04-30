İş arayanlar dikkat! Anadolu Jet yüksek maaşla personel alacak
Türk Hava Yolları THY iştiraki olan AnadoluJet Havayolları bünyesinde personel alımı yapılacak. Peki personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilecek?
Türk Hava Yolları THY iştiraki olan AnadoluJet Havayolları bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alınacak.
Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörlük Bünyesinde Görevlendirilmek Üzere Çalışma Arkadaşları Arıyoruz" ifadesine yer verildi. Peki personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilecek? Hangi bölüm mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek?
AJET PERSONEL ALIMI YAPACAK: BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak, Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak, Erkek adaylarda askerlik görevini tamamlamış olmak,
Askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl tecilli olmak tercih sebebidir. MS Office programlarına hakim olmak, Yurt içi ya da yurt dışı seyahat engeli olmamak gerekiyor.