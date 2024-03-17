İş arayanlar dikkat! Bakanlık 142 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 142 sözleşmeli personel alacak. KPSS B grubu puanına göre alınacak adaylardan istenen şartları sizin için derledik.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre sözleşmeli personel alacak. Büro personeli, destek personeli, tekniker, teknisyen, mühendis, sağlık teknikeri ve hemşire pozisyonunda istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alınacak. Aranan şartlar, Bakanlığın yayınladığı ilanda şu şekilde belirtildi:
ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
BÜRO PERSONELİ:
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
DESTEK PERSONELİ (Kaloriferci, Temizlik) (Erkek)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Ortöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- MEB onaylı katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikası ile MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgelerine sahip olmak. (Her iki sertifikayada sahip olmak gerekmektedir.)
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Kalorifer yakım hizmetlerine ek olarak Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) kalorifer yakılan dönemlerde dahil olmak üzere gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde (temizlik, taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) görevlendirilebilecektir.
DESTEK PERSONELİ (Temizlik) (Erkek)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Her türlü temizlik hizmetlerine ek olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) her türlü destek hizmetlerinde (taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) görevlendirilebilecektir.
DESTEK PERSONELİ (Temizlik) (Kadın)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Her türlü temizlik hizmetlerine ek olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) her türlü destek hizmetlerinde (taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) görevlendirilebilecektir.
TEKNİKER (Elektrik - Elektronik Teknikeri)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Elektrik-Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİKER (Bilgisayar Teknikeri)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİKER (Elektrik Teknikeri)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİKER (İnşaat Teknikeri)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİKER (Harita Teknikeri)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİKER (İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- İklimlendirme-Soğutma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİKER (Ziraat Teknikeri)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİSYEN (Elektrik- Elektronik Teknolojisi)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının; Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisatları ve Dağıtım, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarından birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknisyenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİSYEN (Sıhhi Tesisat)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Tesisat ve Enerji Sistemleri dalından mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Teknisyenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
TEKNİSYEN (İklimlendirme ve Soğutma)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dallarından birinden mezun olmak,
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
-Teknisyenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Erkek)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
- 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelendireceklerdir.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
MÜHENDİS (Makine)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Mühendislik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
MÜHENDİS (Elektrik Elektronik)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Mühendislik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
MÜHENDİS (İnşaat)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Mühendislik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
MÜHENDİS (Bilgisayar)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Mühendislik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.
- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
SAĞLIK TEKNİKERİ (Laboratuvar)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (Radyoloji)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (Protez Ortez)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (Diyaliz)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Diyaliz ön lisans programından mezun olmak. Diyaliz teknikeri olarak en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelemek. (ayrıntılı SGK döküm belgesi ile)
SAĞLIK TEKNİKERİ (Anestezi)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Sekreter)
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
HEMŞİRE
- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.
2- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.
3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.
4- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, Orta öğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık / kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.