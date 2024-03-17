İş arayanlar dikkat! Bakanlık 142 sözleşmeli personel alacak

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO PERSONELİ:

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ (Kaloriferci, Temizlik) (Erkek)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Ortöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- MEB onaylı katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikası ile MEB onaylı doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgelerine sahip olmak. (Her iki sertifikayada sahip olmak gerekmektedir.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Kalorifer yakım hizmetlerine ek olarak Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) kalorifer yakılan dönemlerde dahil olmak üzere gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde (temizlik, taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) görevlendirilebilecektir.

DESTEK PERSONELİ (Temizlik) (Erkek)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Her türlü temizlik hizmetlerine ek olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) her türlü destek hizmetlerinde (taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) görevlendirilebilecektir.

DESTEK PERSONELİ (Temizlik) (Kadın)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Her türlü temizlik hizmetlerine ek olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) her türlü destek hizmetlerinde (taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) görevlendirilebilecektir.

TEKNİKER (Elektrik - Elektronik Teknikeri)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Elektrik-Elektronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

TEKNİKER (Bilgisayar Teknikeri)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

TEKNİKER (Elektrik Teknikeri)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

TEKNİKER (İnşaat Teknikeri)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

TEKNİKER (Harita Teknikeri)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

TEKNİKER (İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- İklimlendirme-Soğutma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

TEKNİKER (Ziraat Teknikeri)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

TEKNİSYEN (Elektrik- Elektronik Teknolojisi)

- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının; Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisatları ve Dağıtım, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarından birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Teknisyenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve/veya engeli bulunmamak.

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.