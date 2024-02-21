İş arayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: 5 bin personel alınacak

Ataması yapılacak 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 20 (Lisans), Büro Personeli 304 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 40 (Lisans), Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi) 25 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 40 (Lisans), Diyetisyen 250 (Lisans), Ebe 2000 (Lisans), Fizyoterapist 400 (Lisans), Gerontolog 150 (Lisans), Hemşire 13000 (Lisans), Hemşire 2000 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 30 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 250 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 30 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 30 (Lisans), Mimar 10 (Lisans), Mühendis Bilgisayar 50 (Lisans), Mühendis Biyomedikal 35 (Lisans), Mühendis Elektrik/Elektronik 10 (Lisans), Mühendis Harita 2 (Lisans), Mühendis İnşaat 30 (Lisans), Mühendis Jeofizik 3 (Lisans), Mühendis Makina 10 (Lisans), Şehir Plancısı 1 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 300 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 1200 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 900 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 15 (Ön Lisans).