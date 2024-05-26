İş arayanlar dikkat! Bu kursu bitirenlere 60 bin TL maaşla iş fırsatı
Milyonlarca işsiz vatandaş iş arıyor. İş ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında. Ekskavatörlük kursunu bitirenler sertifikayı aldığı zaman 60 bin lira maaşla işe girme fırsatı yakalıyor.
İş ilanları iş arayanlar ve işini değiştirmek isteyenler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Bu konuda kursu olan iş kolları internette aratılanlar arasında.
İş arayan vatandaşlar tarafından ücretsiz şekilde verilen kurslar yakından takip ediliyor Bu kursların başında ekskavatör operatörlüğü kursu geliyor. Peki bu kursa nasıl başvurulur. İşte ayrıntılar...
Bolu Mudurnu İlçesi'nde halk eğitim merkezlerinde ekskavatör operatörlüğü kursuna rağbet son dönemlerde oldukça arttı.
Son olarak uygulamalı sınavın yapıldığı kursta 39 kursiyer eğitimlerini tamamladı ve ekskavatör operatörlüğü belgesi aldı ve iş hayatına atılmaya başladı.
60 BİN LİRAYA KADAR MAAŞI VAR
En düşük operatör maaşı 30 bin lira seviyesinde olurken en yüksek maaş ise 60 bin lira seviyesine kadar çıkıyor. Daha fazla tecrübesi olan işçiler ise daha fazla maaşa işe başlıyor.