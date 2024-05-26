İş arayanlar dikkat! Bu kursu bitirenlere 60 bin TL maaşla iş fırsatı

Son olarak uygulamalı sınavın yapıldığı kursta 39 kursiyer eğitimlerini tamamladı ve ekskavatör operatörlüğü belgesi aldı ve iş hayatına atılmaya başladı.

60 BİN LİRAYA KADAR MAAŞI VAR

En düşük operatör maaşı 30 bin lira seviyesinde olurken en yüksek maaş ise 60 bin lira seviyesine kadar çıkıyor. Daha fazla tecrübesi olan işçiler ise daha fazla maaşa işe başlıyor.