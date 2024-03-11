İş arayanlar dikkat! Havelsan yüksek maaşlı personel alacak

BAŞVURU NİTELİKLERİ NELER?

Full Stack Yazılım Mühendisi (Mid/Senior) alımı için Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili disiplinlerden mezun olmak gerekiyor.

Yapay Zeka Mühendisi (MAIN) alımı için Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ya da ilgili alanlarından Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Sistem Mühendisi (Platform Dinamik Modelleme) alımı için Üniversitelerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekiyor.

Yazılım Mühendisi (HvBS) alımı için Üniversitelerin Bilgisayar/Elektrik-Elektronik/ Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.