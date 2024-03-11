İş arayanlar dikkat! Havelsan yüksek maaşlı personel alacak
HAVELSAN tarafından 21 farklı alanda güncel olarak personel alımı gerçekleştirilecek. HAVELSAN hangi pozisyonlardan personel alacak? HAVELSAN'ın personel alımı için aradığı nitelikler nelerdir? Başvurular nereden ve hangi tarihe kadar yapılabilir?
HAVELSAN tarafından 21 farklı alanda olmak üzere güncel personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki HAVELSAN hangi ünvanlardan personel alacak? HAVELSAN başvuru nitelikleri neler? Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek?
HAVELSAN HANGİ ÜNVANLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
Full Stack Yazılım Mühendisi (Mid/Senior), Yapay Zeka Mühendisi (MAIN), Sistem Mühendisi (Platform Dinamik Modelleme), Yazılım Mühendisi (HvBS), Yazılım Mühendisi (Full-Stack), Kıdemli Yazılım Mühendisi (Harp Sistemleri), Platform Güvenliği Mühendisi/Uzmanı (Mimari Tasarım), Donanım Mühendisi (Sayısal Tasarım), Yazılım Mühendisi, Donanım Mühendisi (RF Tasarım), Platform Güvenliği Mühendisi, Sistem Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Donanım Mühendisi, Sistem Mühendisi (Kara Platform Teknolojileri), Proje Mühendisi, Kıdemli Yazılım Mühendisi, Yazılım Mühendisi alımı için başvurular başladı.
BAŞVURU NİTELİKLERİ NELER?
Full Stack Yazılım Mühendisi (Mid/Senior) alımı için Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili disiplinlerden mezun olmak gerekiyor.
Yapay Zeka Mühendisi (MAIN) alımı için Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ya da ilgili alanlarından Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.
Sistem Mühendisi (Platform Dinamik Modelleme) alımı için Üniversitelerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekiyor.
Yazılım Mühendisi (HvBS) alımı için Üniversitelerin Bilgisayar/Elektrik-Elektronik/ Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.
Yazılım Mühendisi (Full-Stack) alımı için Üniversitelerin Bilgisayar/Elektrik Elektronik/Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.
Kıdemli Yazılım Mühendisi (Harp Sistemleri) alımı için Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.
Platform Güvenliği Mühendisi/Uzmanı (Mimari Tasarım) alımı için Mühendislik, bilgisayar bilimleri veya ilişkili teknik disiplinlerde en az lisans derecesi. Tercihen "Siber Güvenlik" alanında yüksek lisans veya doktora derecesi.
Donanım Mühendisi (Sayısal Tasarım) alımı için Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, vb. alanında lisans veya üzeri akademik dereceye sahip olmak gerekiyor.