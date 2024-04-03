İş arayanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına toplam 1608 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.

# içişleri bakanlığı # personel alımı
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İş arayanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alacak - Resim: 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez teşkilata 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirdi.

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İş arayanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alacak - Resim: 2

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adayların, KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre 22-26 Nisan'daki sözlü sınava e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Yerlikaya, sınavların 27 Mayıs-11 Haziran'da bakanlığın merkezi dahil 8 ilde kurulacak 12 komisyon tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

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İş arayanlar dikkat! İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alacak - Resim: 3

Merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama personelinin tamamının üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacağını aktaran Yerlikaya, sınav ilanının Resmi Gazete ile bakanlığın ve valiliklerin internet sayfalarından yayınlandığını belirtti.

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