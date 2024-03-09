İş arayanlar dikkat! Pegasus personel alacak
Pegasus Havayolları, en az ilkokul mezunu olanlar da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak, hangi pozisyonlara personel alımı yapacaklarına dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Pegasus Havayolları, en az ilkokul mezunu olanlar da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak, hangi pozisyonlara personel alımı yapacaklarına dair ayrıntılı bilgi verilmedi. Başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için Pegasus Havayolları'nın resmi web sitesi veya insan kaynakları departmanıyla iletişime geçilebilir.
PEGASUS HAVAYOLLARI PERSONEL ALIMI YAPACAK
Teknik Memur
Üniversitelerin Ön lisans/lisans bölümlerinden mezun
SAP ERP ve Data Mining uygulamaları ve hakkında bilgi sahibi olmak
Tercihen iyi seviyede İngilizce (okuma yazma ve konuşma) bilgisi,
İleri düzey MS Office bilgisine sahip olmak
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan,
Uçak Yükleme İşçisi
En az ilk öğretim okulu mezunu
Tercihen B/C sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilen
3’lü vardiya düzenine uyum sağlayabilecek
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli
Ekip çalışmasına yatkın
Anadolu Yakası’nda ya da Gebze'de ikamet eden
Misafir Hizmetleri Memuru
En az Lise mezunu
Vardiyalı sistemde çalışabilecek
İyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen
MS Office uygulamalarına hâkim
İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri güçlü
Misafir odaklı hizmet anlayışına sahip
Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş
Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan
Operasyon Memuru
T.C Vatandaşı
01.01.1992 ve sonrası doğumlu
En az Ön Lisans mezunu
Vardiyalı sistemde çalışabilecek
İyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen
Tercihen Havacılık sektörü Yer Hizmetleri alanında deneyimli
MS Office uygulamalarına hâkim
İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri güçlü
Misafir odaklı hizmet anlayışına sahip
Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş
Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan
Mekanik Teknisyeni
Endüstri Meslek Liseleri ya da Meslek Yüksek Okullarından mezun veya ustalık/kalfalık belgesine sahip(Mesleki yeterlilik belgesi kabul edilecektir)
Alanında en az 5 yıl deneyime sahip,
Vardiyalı çalışma düzenine alışık ya da uyum sağlayabilecek,
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan,
Elektrik Teknisyeni
Tercihen Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokulu’nun Elektrik ve Elektronik, Mekatronik bölümlerinden mezun,
Tercihen otomotiv ve iş makineleri sektöründe çalışmış,
Elektrik, Elektronik ve Elektro-mekanik aksamların arıza tespit, tamir ve bakımını yapabilecek,
Elektrik, Elektronik şemaları okuyabilen,
Ölçü aletleri kullanabilme yetkinliğine sahip,
Anadolu Yakasında ikamet eden ve/veya edebilecek,
Vardiyalı düzende çalışabilecek,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Dcs Memuru - Engelli
Tercihen üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Mühendislik yada İİBF fakültelerinden mezun,
Tercihen havacılık sektöründe deneyimli,
Microsoft Office uygulamalarını (Excel, PowerPoint, Word programlarını) iyi düzeyde kullanan,
İngilizce bilgisine sahip,
Analitik düşünce yapısına sahip,
İletişim ve sunum becerileri gelişmiş,
Yeni teknolojileri takip eden ve uygulamaya hevesli,
Sonuç odaklı, proaktif ve sorumluluk sahibi,
Seyahat engeli olmayan,
İstanbul Asya yakasında ikamet eden/edebilecek.