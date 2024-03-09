İş arayanlar dikkat! Pegasus personel alacak

PEGASUS HAVAYOLLARI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Teknik Memur

Üniversitelerin Ön lisans/lisans bölümlerinden mezun

SAP ERP ve Data Mining uygulamaları ve hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen iyi seviyede İngilizce (okuma yazma ve konuşma) bilgisi,

İleri düzey MS Office bilgisine sahip olmak

İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan,

Uçak Yükleme İşçisi

En az ilk öğretim okulu mezunu

Tercihen B/C sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilen

3’lü vardiya düzenine uyum sağlayabilecek

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli

Ekip çalışmasına yatkın

Anadolu Yakası’nda ya da Gebze'de ikamet eden

Misafir Hizmetleri Memuru

En az Lise mezunu

Vardiyalı sistemde çalışabilecek

İyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen

MS Office uygulamalarına hâkim

İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri güçlü

Misafir odaklı hizmet anlayışına sahip

Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş

Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan

Operasyon Memuru

T.C Vatandaşı

01.01.1992 ve sonrası doğumlu

En az Ön Lisans mezunu

Vardiyalı sistemde çalışabilecek

İyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dil bilen

Tercihen Havacılık sektörü Yer Hizmetleri alanında deneyimli

MS Office uygulamalarına hâkim

İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri güçlü

Misafir odaklı hizmet anlayışına sahip

Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş

Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek olan