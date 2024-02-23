İş arayanlar dikkat! Selçuk Üniversitesi personel alacak

11 Destek Personeli (Temizlik) ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

15 Destek Personeli (Hasta Bakıcı) ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

8 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren t ıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programından mezun olmak.

1 Büro Personeli yükseköğretim kurumlarının sağlık turizmi işletmeciliği ön lisans programından mezun olmak.

2 Büro Personeli yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren işletme veya iktisat bölümlerinden mezunu olmak.

4 Sağlık Teknikeri (tıbbi görüntüleme) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren tıbbi görüntüleme teknikleri programından mezun olmak.

2 Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren radyoterapi programından mezun olmak.

2 Sağlık Teknikeri (Diyaliz) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren diyaliz programından mezun olmak.

2 Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren fizyoterapi programından mezun olmak.

2 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren elektronörofizyoloji programından mezun olmak.

1 Sağlık Fizikçisi yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

2 Destek Personeli (Aşçılık) ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

2 Destek Personeli (Şoför) yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir programlarından mezun olmak.