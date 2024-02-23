İş arayanlar dikkat! Selçuk Üniversitesi personel alacak
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 110 personel istihdamı yapılacağını duyurdu ve personel alımıyla ilgili detaylar netleşti. Ancak Selçuk Üniversitesi'nin personel alımı için genel ve özel şartlar ile başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından duyurulan ilana göre, sözleşmeli (4/B) 110 personel alımı yapılacak. İstihdam edilecek personelleri ilgilendiren kadro ve ünvanlar belli oldu. Selçuk Üniversitesi personel alımına nasıl başvurulur? Başvuru genel ve özel şartları neler? Başvuru ne zamana kadar sürecek?
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI: BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır.
HASTANE PERSONELİ ALIMI KADRO VE ÖZEL ŞARTLARI
40 Hemşire yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2 Eczacı yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren eczacılık fakültesinden mezun olmak
1 Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti) yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
1 Tekniker (Biyomedikal) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren biyomedikal cihaz teknolojisi programından mezun olmak.
1 Büro Personeli yükseköğretim kurumlarının büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, ön lisans programından mezun olmak.
1 Büro Personeli yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren sağlık yönetimi bölümünden mezunu olmak
11 Destek Personeli (Temizlik) ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
15 Destek Personeli (Hasta Bakıcı) ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
8 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren t ıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programından mezun olmak.
1 Büro Personeli yükseköğretim kurumlarının sağlık turizmi işletmeciliği ön lisans programından mezun olmak.
2 Büro Personeli yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren işletme veya iktisat bölümlerinden mezunu olmak.
4 Sağlık Teknikeri (tıbbi görüntüleme) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren tıbbi görüntüleme teknikleri programından mezun olmak.
2 Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren radyoterapi programından mezun olmak.
2 Sağlık Teknikeri (Diyaliz) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren diyaliz programından mezun olmak.
2 Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren fizyoterapi programından mezun olmak.
2 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren elektronörofizyoloji programından mezun olmak.
1 Sağlık Fizikçisi yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.
2 Destek Personeli (Aşçılık) ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
2 Destek Personeli (Şoför) yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir programlarından mezun olmak.