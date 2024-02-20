İş arayanlar dikkat! TCDD işçi alımı yapacak

İŞÇİLER 8 İLDE GÖREVLENDİRİLECEK

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi http://www.tcdd.gov.tr/ "Duyurular" bölümünde yer alacak. İş gücü talebine başvuru yapıp İşkur tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter huzurunda kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart'a kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecek.