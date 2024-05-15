İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşla kabin memuru alacak
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri çerçevesinde yeni kabin memurları alacak. Bu haberi takip edenler, ilgili alım için gereken başvuru şartlarını ve başvuru sürecini merakla bekliyorlar. Peki, THY'nin kabin memuru alımı için belirlediği başvuru şartları nelerdir?
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Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.
THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.
Diğer başvuru şartları ise şöyle;
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak