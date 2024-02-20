İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşla personel alacak
Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, iş yarayan gençlere müjdeli haberi verdi. Çay, 2024 yılında 5 bin kadar kişiyi istihdam edeceğini belirtti. Peki o pozisyonlar neler?
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de genç nüfusun en çok ilgi gösterdiği şirketler arasında başı çeken THY'nin, "Take-Off 101", "Take-Off Jr." ve "Take-Off Cadet" iş ilanlarını yayınladığı belirtildi. Açıklamada, şirketin uçuş ve yer personeli pozisyonlarında bir dizi alım yapacağı ifade edilirken, bu ilanların şirketin 2033 hedeflerine ulaşması için çalışan istihdamını artırmayı amaçladığı vurgulandı.
Açıklamada, Abdulkerim Çay'ın, İstanbul Teknik Üniversitesinin düzenlediği "Kariyer Zirvesi" etkinliğinde, THY'nin işe alım politikaları ve süreçleri hakkında konuşma yaptığı aktarıldı.
THY'nin büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayısını artırmaya gayret ettiğini kaydeden Çay, şunları söyledi:
- İstihdamı artırma politikalarımızla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2023 yılında uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı bünyemize kattık. Bu yıl da yine 2023'te olduğu gibi yaklaşık 5 bin çalışanı ailemize almayı hedefliyor, iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84 bin olan çalışan sayımızı 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz.
"TAKE-OFF 101" VE "TAKE-OFF JR." İLANLARIYLA GENÇ İSTİHDAMI PLANLANIYOR
Açıklamada, "Take-Off 101" (Part-Time Öğrenci) ve "Take-Off Jr." (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) yetenek kazanımı programları ile kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkanı sunan THY'nin, genç nüfusun istihdamını bu ilanlarla desteklediği kaydedildi.