İş arayanlar dikkat! Türk Hava Yolları personel alacak
Türk Hava Yolları, teknisyen personel alımı yapılacağını duyurdu. En az 31 bin TL maaşlı yapılacak alım şartları neler? Adaylarda bulunması gereken nitelikler neler? Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek?
Türk Hava Yolları, THY Teknik "Turkish Technic" bünyesinde Aydın Çıldır Havalimanı ve Uşak Havalimanı’nda TAFA "Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi" eğitim uçaklarının üs ve hat bakım hizmetlerinde Teknisyen olarak çalışmak üzere personel alımı yapılacağını duyurdu.
THY'de Teknisyen maaşlarının 31.000 bin TL ila 48 bin TL arasında değiştiği iddia ediliyor. Peki THY personel alımı şartları neler? Adaylarda bulunması gereken nitelikler neler? Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek?
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, ,
1 Ocak 1974 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,
Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
Askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 1 yıl tecilli olmak,
Daha önce THY A.O veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,
Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Seyahat engeli bulunmamak