İş arayanlar dikkat! Türk Hava Yolları personel alacak

Askerlik görevini tamamlamış olmak veya en az 1 yıl tecilli olmak,

Daha önce THY A.O veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,



Seyahat engeli bulunmamak