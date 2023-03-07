İş Bankası'ndan kadınlara destek
Türkiye İş Bankası"Kadının Güçlenmesi Bildirgesi" programı ile, kadınlara kullandırılan mikro krediler, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin finansmanı yoluyla kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında destek sağlayacağını bildirdi.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bildirge, kadınların iş hayatında daha aktif rol alması, eşit haklara sahip olması, finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, pazarlama faaliyetlerinde ayrımcılığın ve örtük önyargıların engellenmesi, değer zincirindeki tüm paydaşlarını gözeten ve pozitif etki yaratan uygulamalar geliştirilmesi gibi konuları içeriyor.
2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan ve 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alarak bu alandaki performansını pekiştiren İş Bankası, yayımladığı bildirge ile taahhüt ettiği finansman desteğiyle deprem bölgesini yeniden inşa etme mücadelesi veren kadınların özellikle ekonomik zorlukları aşmalarına, iktisadi yaşamda daha aktif olmalarına katkıda bulunacak.
Banka, depremlerin hemen ardından da "Biz beraberiz, yalnız değilsiniz" diyerek afet bölgesine sunduğu geniş kapsamlı yardım paketi açıklamıştı.
"TOPYEKUN GELİŞMEYİ ANCAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GİDEREREK SAĞLAYABİLİRİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı stratejilerin oluşturulmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
- Deprem felaketlerinin acılarını hep beraber ele ele vererek, dayanışma içinde saracağız. Ülkemiz genelinde kadınlara yönelik 5 yılda sağlamayı taahhüt ettiğimiz 100 milyar TL tutarındaki desteğimizin, deprem bölgesindeki kadınlara katkı sağlayacak ölçüde geniş kapsamlı olduğuna inanıyorum. Bu sayede afetten etkilenen kadınların hayatlarına dokunmuş, bölgede yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olacağız.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir dünyada gerçek manada bir sosyal ve ekonomik gelişmeden, sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemeyeceğini vurgulayan Aran, "Kadının toplumdaki yerinin güçlenmesinin ve iş hayatına katılımının sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bankamızın kadın-erkek eşitliği konusundaki anlayışını ortaya koyan Kadının Güçlenmesi Bildirgesi ile finansal katkının ötesinde istihdam ve toplumsal gelişim alanında pozitif sosyal etki yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İŞ BANKASI KADININ GÜÇLENMESİ BİLDİRGESİ
Türkiye İş Bankası Kadının Güçlenmesi Bildirgesi, 7 maddeden oluşuyor. Söz konusu maddeler şöyle:
- Kadınların ekonomik bağımsızlığını sürdürebilmeleri, iş hayatında aktif rol almaları Banka’nın stratejik öncelikleri arasında yer alır. Kurulduğu günden bu yana benimsediği eşitlikçi yaklaşımı, iyi uygulamalar ve küresel standartlar paralelinde sürekli geliştiren İş Bankası, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek' amacı çerçevesinde kadınların toplumda ve iş hayatında aktif bir şekilde yer almasını yaşamı sürdürülebilir bir şekilde iyileştirecek ön koşullardan biri olarak görür.