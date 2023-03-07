İş Bankası'ndan kadınlara destek

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bildirge, kadınların iş hayatında daha aktif rol alması, eşit haklara sahip olması, finansal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, pazarlama faaliyetlerinde ayrımcılığın ve örtük önyargıların engellenmesi, değer zincirindeki tüm paydaşlarını gözeten ve pozitif etki yaratan uygulamalar geliştirilmesi gibi konuları içeriyor.

2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayan ve 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alarak bu alandaki performansını pekiştiren İş Bankası, yayımladığı bildirge ile taahhüt ettiği finansman desteğiyle deprem bölgesini yeniden inşa etme mücadelesi veren kadınların özellikle ekonomik zorlukları aşmalarına, iktisadi yaşamda daha aktif olmalarına katkıda bulunacak.

Banka, depremlerin hemen ardından da "Biz beraberiz, yalnız değilsiniz" diyerek afet bölgesine sunduğu geniş kapsamlı yardım paketi açıklamıştı.