İSKİ borcu olanlar dikkat: Yapılandırma için son tarih
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su borçları için yapılandırma imkanı sundu. Bu tarihten önce borç kaydı bulunanlar borçlarını yapılandırabilecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırılabileceğini duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarını yapılandırıyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminden yararlanabilir ya da borcunuzu 48 ay taksitlendirebilirsiniz. Yapılandırma için www.iski.istanbul adresini ziyaret edebilir ya da size en yakın İSKİ şube müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023
İSKİ FATURA NEREDEN ÖDENİR?
İSKİ su faturasını sorgulama ve ödemenin birkaç farklı yolu bulunuyor. e-Devlet, İSKİ'nin www.iski.istanbul internet sitesi ve anlaşmalı bankalar İSKİ su faturasını şubeye gitmeden online ortamda sorgulayabilme ve ödeyebilme olanağını sunuyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İSKİ SU FATURASI SORGULAMA
Su faturanıza dair güncel dönem borcunu ve geçmiş dönemlere ait borcunuzun olup olmadığını e-Devlet üzerinden kolaylıkla ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.