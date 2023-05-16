İŞKUR'dan girişimcilere 150 bin lira hibe desteği

Tahsis edilen 18.1 milyon lira ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimi ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği “Korumalı İşyeri Desteği”ne yönelik projeler desteklenecek.