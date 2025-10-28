İslam Memiş açıkladı: Altın, dolar ve euro için kritik tarih belli oldu
Fed kararına sayılı saatler kala piyasalarda hareketlilik sürüyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın, dolar ve euro için yıl sonu hedeflerini paylaştı. “Panik yok, kritik tarih çarşamba” diyen Memiş, Fed sonrası altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini vurguladı.
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. “Eylül ayını stresli kapattık ama yeni haftaya daha pozitif başladık.” diyen Memiş, altın fiyatlarındaki 90 liralık gerilemenin geçici olduğunu belirterek, Fed kararı sonrası sert hareketlerin yaşanabileceğini söyledi.
Altın fiyatlarındaki son düşüş yatırımcıları tedirgin ederken İslam Memiş, “Panik yok, kritik tarih çarşamba” dedi. Uzman isim, Fed kararının yalnızca altını değil, borsa, dolar ve gümüş piyasalarını da etkileyeceğini vurguladı.
Memiş, geçtiğimiz haftaya göre piyasaların daha iyimser bir açılış yaptığını söyleyerek, “Eylül ayı oldukça stresli ve gergin geçmişti. Ancak yeni haftaya daha pozitif bir atmosferde girdik.” ifadelerini kullandı. ABD ile Çin arasındaki diplomasi trafiğinin yeniden başlaması ve Trump ile Çin liderinin görüşecek olmasının piyasalarda olumlu hava yarattığını belirtti.
Memiş, “Bu hafta çarşamba akşamı saat 21.00’de Amerika Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak. Piyasaların yüzde 96’sı Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatlamış durumda. Perşembe günü Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları da kararlarını açıklayacak.” dedi.
Altın piyasasındaki son durumu değerlendiren Memiş, “Cumartesi günü Kapalıçarşı’da fiziki altın 5 bin 920 TL seviyesinden kapanmıştı. Şu anda 5 bin 830 TL civarında. Haftanın ilk işlem gününde 90 liralık bir gerileme var.” dedi.
Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 58 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, “Bu hafta dalgalı bir seyir bekliyoruz. Fed’in faiz kararının açıklanacağı çarşamba günü öncesinde ve sonrasında hareketlilik yaşanabilir. Karar sonrası altın fiyatlarında tepki yükselişleri görebiliriz.” dedi.
Kasım ayında altın ve gümüş tarafında düşüş eğiliminin sürebileceğini söyleyen Memiş, “4 bin dolar üzerindeki rakamları pahalı görmeye devam ediyoruz. Piyasaların artık normalleşmesi ve doğal trendine dönmesi gerekiyor.” dedi.
“Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin 800–4 bin 200 dolar aralığında dalgalanabilir.” diyen Memiş, “4 bin dolar seviyesinin altına sarkmalarda kademeli alım yapılabilir. O fırsatları zamanı geldiğinde değerlendiririz.” sözleriyle yatırımcılara stratejik uyarıda bulundu.
Gram altın tarafında 5 bin 500–6 bin TL aralığının önemine dikkat çeken Memiş, “Bu bant aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz.” dedi.
Borsa İstanbul için olumlu bir tablo çizen Memiş, “Kasım ayında borsada pozitif bir seyir bekliyoruz. BIST 100 Endeksi şu anda 10.921 puanda, önümüzdeki haftadan itibaren yeniden 11.000 puanın üzerine ataklar görebiliriz.” dedi.
Gümüşte düşüşlerin sürdüğünü belirten Memiş, “Ons gümüş şu anda 48 doların, gram gümüş ise 65 liranın altında. Ancak çarşamba gününden sonra hızlı bir toparlanma yaşanabilir.” dedi.
Altın yatırımına yönelik soruya yanıt veren Memiş, “Kademeli alım yapmak en mantıklı seçenek. Bir anda alım yapmayı önermiyoruz. Panik alımları zarar ettiriyor. Son iki haftada 6 bin 300–6 bin 350 TL seviyesinden altın alanlar kayıp yaşadı.” dedi.
KADEMELİ ALIM STRATEJİSİ
“Şu anda 5 bin 828 TL civarında. Alınacak miktarın yüzde 25’ini şimdi, geri çekilme olursa kalan kısmı almak daha doğru olur.” diyen Memiş, yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini hatırlattı.
Memiş, “Fed’in faiz kararı sonrasında piyasalarda yön netleşecek. Altın, dolar, borsa ve gümüşte yön çarşamba akşamı belli olacak.” dedi.
İslam Memiş’in öngörüsüne göre ons altın 3.800–4.200 dolar, gram altın 5.500–6.000 TL, Borsa İstanbul 11.000 puan, gümüş ise çarşamba sonrası toparlanma aralığında olacak.