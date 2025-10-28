İslam Memiş açıkladı: Altın, dolar ve euro için kritik tarih belli oldu

Memiş, geçtiğimiz haftaya göre piyasaların daha iyimser bir açılış yaptığını söyleyerek, “Eylül ayı oldukça stresli ve gergin geçmişti. Ancak yeni haftaya daha pozitif bir atmosferde girdik.” ifadelerini kullandı. ABD ile Çin arasındaki diplomasi trafiğinin yeniden başlaması ve Trump ile Çin liderinin görüşecek olmasının piyasalarda olumlu hava yarattığını belirtti.