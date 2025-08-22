İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için yeni haftanın kritik olabileceğini belirtti.
Memiş, özellikle altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme olasılığının yüksek olduğunu ifade ederek, fiyat hareketlerinin sadece yatırımcıları değil, ev veya araç almayı planlayanları da yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Nakit birikimi olanlar için olası düşüşlerin fırsat yaratabileceğini belirten Memiş’in tahminleri yatırım piyasasında dikkat çekiyor.
Altında Beklentiler:
Gram altın: 4.350 TL seviyesine kadar düşebilir
Ons altın: 3.250 dolar bandına çekilebilir
Gram gümüş: 48 TL’ye gerileyebilir
Ons gümüş: 36,80 dolar seviyeleri görülebilir
Büyük Bankaların Altın Tahminleri:
Goldman Sachs: Altın talebinin güçlü seyri ve ETF girişlerini dikkate alarak 2025 sonu için ons başına 3.700 dolar hedefine yükseltti. 2026 ortasına kadar bu seviyenin aşılabileceğini, Fed’in adımlarına bağlı olarak altının 4.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
UBS Global Wealth Management: 2026 Mart için altın hedefini 3.600 dolar, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için 3.700 dolar olarak açıkladı. ETF talebindeki hızlı artış ve merkez bankalarının alımları UBS’in tahminlerinde temel itici güç olarak öne çıkıyor.
HSBC: Nisan 2025 zirvesi sonrası momentumun zayıfladığını belirten banka, 2025 için 3.215 dolar, 2026 için 3.125 dolar hedefliyor. Uzun vadede altının 2.350 dolar seviyelerine gerileyebileceğini dile getiriyor.
Memiş ve büyük bankaların tahminleri, altın ve gümüş piyasasındaki hareketliliği anlamak ve yatırım planlarını gözden geçirmek isteyenler için önemli bir rehber niteliğinde.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
💰 Gram altın satış fiyatı: 4.395 TL
🥇 Çeyrek altın satış fiyatı: 7.187 TL
✨ Yarım altın satış fiyatı: 14.372 TL
🏅 Tam altın satış fiyatı: 28.819 TL
🪙 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.651 TL
👑 Gremse altın satış fiyatı: 71.936 TL
🌍 Ons altın satış fiyatı: 3.338 dolar