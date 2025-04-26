İslam Memiş açıkladı: Gram altın alınacak zaman belli oldu!
Altın fiyatlarındaki rekor yükselişlerin ardından yaşanan düşüş, yatırımcıların hem fiyat hareketlerine hem de uzman yorumlarına ilgisini artırdı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çekici uyarılar ve değerlendirmelerde bulundu.
"Uzun vadeli yatırımcı olunmalı, fiyata değil miktara bakılmalı" diyen Memiş, balon fiyatlamalar konusunda uyararak önümüzdeki yıl için önemli bir tahminde de bulundu.
Yıla hızlı bir yükselişle başlayan altın fiyatları, rekor üstüne rekor kırarak yatırımcıların ilgi odağı olmuştu. Son günlerdeki düşüşün ardından uzman yorumlarına duyulan ihtiyaç artarken, İslam Memiş’ten çarpıcı açıklamalar geldi.
Memiş, ons altının 3 bin dolar seviyesinin altına düşmeye başladığı zaman, 'Evet düşüş başladı alım için yavaş yavaş harekete geçiyoruz' diyeceğinin altını çizdi ve, "Ama bugüne kadar malum biliyorsunuz; demedim, demeyeceğim de" ifadelerini kullandı.
TV100 canlı yayınında altın piyasalarındaki son durumu değerlendiren Memiş, şunları söyledi:
"Bilinçli şekilde yukarı yönlü desteklenen fiyatlar köpük oluşumuna yol açtı. Tarih boyunca altına yön vermek kolay olmamıştır.
Şu anda da balon fiyatlamalar yaşandı ve bu balon sert şekilde patladı. Yatırımcılar iki günde ciddi zarar etti. Ancak balonun etkisi bitmedi, birkaç ay daha bu zararın sesi duyulacak."
Memiş, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın politikalarının altın fiyatlarına etkisini de değerlendirerek, "Trump göreve geldiğinde, altın piyasasına yönelik belirli bir strateji izledi. Londra’daki altınların Amerika’ya transfer süreci başlatıldı.
Altına vergi getirileceği endişeleriyle ons altında ciddi bir artış yaşandı. 2620 dolar seviyesinden başlayan yükseliş, 3500 dolara kadar devam etti" ifadelerini kullandı.
"Son dönemde altın almak riskliydi, sürü psikolojisi hâkim"
Son 1-1,5 aylık süreçte altın almanın riskli olduğunu vurgulayan Memiş, Türkiye'deki yatırımcıların sürü psikolojisiyle hareket ettiğine dikkat çekti:
"Yılın ilk çeyreğinde herkes altına yöneldi. Borsadan anlamayan bile altına yatırım yaptı. Kuyumcu sayısının artması ve fiziksel ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte coşku büyüdü. Toplumda herkesin rakam söyleme eğilimi de bu balon fiyatları destekledi."
Trump’ın açıklamalarıyla ons altının düşüşe geçtiğini belirten Memiş, "Trump, Çin’e uygulanan vergileri düşüreceğini ve Fed Başkanı Powell’ı görevden almayacağını duyurdu. Bu açıklamalarla birlikte piyasada büyük hareketlilik yaşandı" dedi.
"Küçük yatırımcı kısa vadeye odaklanmamalı"
Küçük yatırımcıların kısa vadeli hayaller kurmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Elinde birkaç çeyrek altını veya bileziği olan yatırımcılar para kazanma hayaline kapılmamalı. Uzun vadeli düşünmeli, fiyata değil, miktara odaklanmalı" dedi.
Altının halen tehlikeli sularda olduğunu belirten Memiş, "Altın fiyatları yüksek seyrediyor. Gram altında bir günde 200 liralık düşüş yaşandı. Bu, kilo bazında 200 bin liralık kayıp demek" diye konuştu.
"2026 yılında gram altın 6000 lirayı görebilir"
Geleneksel yatırımcılara uzun vadeyi baz alma çağrısında bulunan Memiş, "Bundan 4,5 ay önce gram altın 3050 liraydı, bugün 4170 lira. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl 6000 lira seviyelerini konuşacağız" tahmininde bulundu.
Altının Türkiye’de yıllık bazda en fazla kazandıran yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Yıllık bazda en az yüzde 50 getiri sağlıyor. Elinize para geçtikçe azar azar alım yaparak birikim oluşturabilirsiniz" önerisinde bulundu.
"Al-sat piyasası bitti, sabırlı olunmalı"
Türkiye’deki al-sat piyasasının sona erdiğini belirten Memiş, "Bankalardaki makas aralıkları açıldı. Küresel piyasalar belirsiz. Altın düşecek mi, yükselecek mi diye panik yapmamak gerek. Kulaktan dolma bilgilerle hareket eden yatırımcılar zarar eder" ifadelerini kullandı.
"Altın fiyatlarında satışlar sürebilir"
Altın piyasasında hızlı yükselişlerin ardından sağlıksız fiyatlamaların yaşandığını söyleyen Memiş, "Trump etkisiyle altın fiyatları bilinçli şekilde yükseltildi. Şimdi ise balon patladı. Bu nedenle satışların devam etmesini bekliyoruz" dedi.
"Uzun vadeye odaklanın, kısa vadeye değil"
Son olarak fiziki altın yatırımcılarına seslenen Memiş, "Kısa vadeli düşüncelerle hareket etmeyin. Elinize para geçtikçe azar azar altın alın, birikim yapın. Zamanla ev veya araba alacak kadar bir tasarruf elde edebilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.
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