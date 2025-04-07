İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!"

TGRT Haber TV’de konuşan Memiş, küresel piyasadaki bu düşüşlerin sürpriz olmadığını belirterek orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı doğduğunu vurguladı.

“Bu düşüş benim için sürpriz değil. Özellikle tekstil, ev eşyası gibi ürünlerde küresel anlamda bilerek bir ucuzlatma süreci yürütüldü. Bu, bir tür planlı gerilemeydi. Yatırımcı olmayı başarabilenler için bu süreç önemli bir fırsat sunuyor,” dedi.