İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!"
Küresel piyasalar yeni haftaya sert satışlarla başladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’a ait belgelerin sızması, ticaret savaşlarındaki gerilim ve jeopolitik belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmayı beraberinde getirdi. Bu gelişmeler yatırımcıları tedirgin ederken, finans analisti Memiş’ten açıklama
TGRT Haber TV’de konuşan Memiş, küresel piyasadaki bu düşüşlerin sürpriz olmadığını belirterek orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı doğduğunu vurguladı.
“Bu düşüş benim için sürpriz değil. Özellikle tekstil, ev eşyası gibi ürünlerde küresel anlamda bilerek bir ucuzlatma süreci yürütüldü. Bu, bir tür planlı gerilemeydi. Yatırımcı olmayı başarabilenler için bu süreç önemli bir fırsat sunuyor,” dedi.
“Gerçek dip görülmedi, kademeli alım şart”
Memiş, yatırımcıların tüm paralarıyla bir anda piyasaya girmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti. Yatırımda “kademeli al-kademeli sat” tekniğini önerdi:
Yatırımcı 100.000 TL’lik sermayeye sahipse, bunun tamamıyla değil, %25’lik dilimlerle piyasaya girmeli.
Satış aşamasında da aynı şekilde, kademeli çıkış stratejisi uygulanmalı.
Gram altında geçici düşüşler: Yıl sonu için iyimser beklenti
Altın fiyatlarındaki hareketliliğe de dikkat çeken Memiş, gram altının serbest piyasada 3.814 TL seviyesinde olduğunu belirtti. Dolar/TL kurunun stabil seyretmesinin olumlu olduğunu vurgulayan Memiş, ons altında ise düzeltme sürecinin başladığını ifade etti.
Geçen hafta 3.167 dolara kadar çıkan ons altının, 3.020 dolar seviyesine gerilediğini hatırlatan Memiş, bu düşüşün nedenlerini şöyle sıraladı:
Altın-Gümüş rasyosunun 100'ün üzerine çıkması
Köpük fiyatlamanın sona ermesi
Ticaret savaşları ve jeopolitik riskler
Önümüzdeki haftalarda ons altının 2.970 dolara, hatta 2 aylık süreçte 2.800 doların altına düşebileceğini belirten uzman, panik yapılmaması gerektiğini söyledi.
2025 ve sonrası için yükseliş beklentisi
Gram altında kısa vadede 3.650 TL seviyelerine kadar geri çekilmelerin mümkün olduğunu ifade eden Memiş, yıl sonu için daha önce paylaştığı 4.000 – 4.500 TL bandındaki beklentisinin sürdüğünü söyledi. 2026 yılında ise 5.500 – 6.000 TL seviyelerinin görülme ihtimaline dikkat çekti.
“Altın satıp sonra daha ucuza yerine koyarım düşüncesi hayalciliktir. Belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda sabırlı ve stratejik hareket etmek gerekiyor,” uyarısında bulundu.
Altın alamayan yatırımcılara da seslenen Memiş, “Önümüzdeki birkaç hafta ya da bir aylık süreçte yeniden uygun seviyeler oluşabilir. Panik yok, fırsat kollamak gerek,” dedi.