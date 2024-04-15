İslam Memiş altın hakkında kritik uyarı yaptı...

Kar satışlarıyla birlikte 100 dolar gerileyerek altın piyasasında bir düşüş yaşandı. Bu durum, iç piyasada gram altın fiyatlarının 2400 TL civarında işlem görmesine neden oldu.



Altın yatırımcıları bundan sonra ne olacağını merak ediyor ve uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyor. Ekonomist İslam Memiş de yine son paylaşımında ons ve gram altına dair tahminlerini aktardı.