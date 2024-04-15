İslam Memiş altın hakkında kritik uyarı yaptı...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının son durumuna dair yorumlarını takipçileriyle paylaştı. Cümlelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş yine kritik yorumlarda bulundu. İşte ayrıntılar...
Kar satışlarıyla birlikte 100 dolar gerileyerek altın piyasasında bir düşüş yaşandı. Bu durum, iç piyasada gram altın fiyatlarının 2400 TL civarında işlem görmesine neden oldu.
Altın yatırımcıları bundan sonra ne olacağını merak ediyor ve uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyor. Ekonomist İslam Memiş de yine son paylaşımında ons ve gram altına dair tahminlerini aktardı.
PİYASA HAREKETLİ
İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ons altın 2431 dolar seviyesine kadar yükseldi. Panik alımı yapmayın uyarım vardı. Akşam saatlerinde 100 dolarlık bir gerileme yaşandı. Gram altın fiyatında 2700 TL seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. 140 liralık bir gerileme gerçekleşti. Haftayı 2575 lira seviyesinden kapadı. Bu saatten sonra düşecek mi yükselecek mi diye bir şey yok. Vatandaşlar elindeki varlıkların fiyatlarına değil miktarlarına odaklanacak.
'BU SEVİYELER SÜRPRİZ SAYILMAZ'
"Panik alımı yapmayın" diyen Memiş, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:
"Ons altın 2343 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. İran- İsrail savaşı başlamasıyla burada 3000 dolar seviyesi sürpriz değil.