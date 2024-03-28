İslam Memiş altın için fırsatları açıkladı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin fırsatları açıkladı.
Altın fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, geçen hafta ons altın rekorlara imza attı. Ons altın şu sıralarda 2 bin 170 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Gram altın ise yeniden 2250 TL seviyelerine yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için 4 farklı rakam vererek değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın fiyatı toparlanıyor. Kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu. Aşağıda boşluk bir alan var bu da 2125 dolar seviyesi. 2160 dolar altına sarkmalarda 2125 dolar seviyesini bekliyor olacağım
Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altındaki gerilemeyi bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çünkü 2125 dolar seviyesinde tekrar bir 100 dolarlık atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görebiliriz.