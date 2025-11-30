İslam Memiş ‘Batacaklar’ diyerek uyardı: En çok kaybedenler bunu yapıyor
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’yı “manipülasyon yılı” ilan ederek yatırımcılara sert uyarılarda bulundu.
2026 YILI İÇİN KRİTİK UYARI
İslam Memiş yaklaşan yıl için kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
Altın ve para piyasalarının deneyimli ismi İslam Memiş, 2025’in son günlerine yaklaşılırken yatırımcılara yol haritasını açıkladı. 2026 yılını “Manipülasyon Yılı” ilan eden Memiş, kısa vadeli ve agresif işlem açan yatırımcıları uyararak sert piyasa hareketlerine dikkat çekti.
2026’NIN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ OLACAK
Memiş, yeni yılda en çok kazandırmasını beklediği yatırım aracını duyurdu.
Gümüşün Ekim ayında tarihi zirveler gördüğünü hatırlatan Memiş, gram fiyatının 73,97 TL, ons fiyatının ise 54 dolar seviyelerine ulaştığını belirtti. Teknik gerekçelere dikkat çeken analist, 2025’in şampiyonunun gümüş olduğunu, 2026’nın tartışmasız şampiyonunun da gümüş olacağını söyledi.
RASYO 67’YE ÇEKİLİRSE GÜMÜŞ UÇAR
Gümüşün yükselişini destekleyen teknik sebep altın–gümüş rasyosu oldu.
Memiş, rasyodaki gerilemenin yatırımcıyı gümüşe yönlendirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Rasyo 77 seviyesine gerileyince gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026’da rasyonun 67 seviyelerine çekilmesini bekliyorum. Bu durum gümüş fiyatlarını daha da yukarı taşıyacaktır.”
45,5 DOLARDAN ALAN DOĞRU YAPTI
Kasım ayında yaşanan geri çekilme Memiş’e göre fırsattı.
Ons gümüşte kasım döneminde görülen gerilemenin iyi bir alım aralığı sunduğunu vurgulayan Memiş, “45,5 dolar seviyesinden alım yapan yatırımcı çok doğru bir karar verdi” dedi.
BATACAKLAR!
En sert uyarı kısa vadeli işlem yapan yatırımcılara geldi.
Memiş, 2026’da piyasanın bir ay sert düşüş, bir ay sert yükseliş yaşayacağını belirtti. “Öngörülebilirliğin azaldığı bir piyasa bizi bekliyor. Bu ortamda en çok kaybedenler kısa vadeli al-sat yapanlar, kaldıraçlı işlem açanlar olacak. Kaldıraçlı işlem yapanlar batacak” ifadelerini kullandı.
ALTINDA HEDEF: 5.500–6.000 TL BANDI
Rusya–Ukrayna hattında 2026’nın ilk çeyreğinde bir barış haberi beklediğini söyleyen Memiş, barış senaryosunda ons altının 3.800–4.000 dolar bandına sarkabileceğini belirtti. Gram altında ise fiziki fiyatın 5.831 TL olduğunu hatırlatan Memiş; artan risklerde 6.000 TL’nin görülebileceğini, yıl sonu beklentisinin ise 5.700–6.000 TL aralığında olduğunu açıkladı.
DOLAR YATIRIM ARACI DEĞİL
Doların artık bir yatırım aracı işlevini kaybettiğini belirten Memiş, Euro/Dolar paritesindeki 1,1580 seviyesini “ucuz” olarak değerlendirdi. 2026’nın ilk çeyreği için 1,21 seviyesini öngören uzman, kağıt para tercih edenler için Çin Yuanı ve Rus Rublesi’nin önümüzdeki dört yılda daha iyi performans göstereceğini söyledi.
Memiş, gümüşün altınla aynı mantıkla alınabildiğini hatırlatarak hem bankadan sanal hesap açılabileceğini hem de Kapalıçarşı’dan gram veya külçe şeklinde fiziki alım yapılabileceğini söyledi. Gümüş takıların bozdurulamadığı iddiasına da yanıt veren Memiş, “Gümüş takılar da hurda olarak bozdurulabiliyor. Burada sorun tüketicide değil, alışveriş yapılan yerdedir” dedi.