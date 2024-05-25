İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"

FAİZDE İNDİRİM

Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimi yapabileceğini ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğini ifade eden Memiş, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının altın stoklamalarının da altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.