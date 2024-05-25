İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"
Para ve piyasalar uzmanı İslam Memiş altın piyasasının nabızını tutmayıa devam ediyor. TV100'deki köşesinde temmuz ayına dikkat çeken Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından enflasyon beklentilerinde düşüş öngördüğünü belirtti.
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TEMMUZ AYINA DİKKAT
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, temmuz ayına dikkat çekerek altın piyasalarına yönelik tahminlerini paylaştı.
ÖNEMLİ HAREKETLENMELER BEKLENİYOR
Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından enflasyon beklentilerinde düşüş öngören Memiş, temmuz ayında altın fiyatlarında önemli hareketlenmeler beklediğini belirtti.
FAİZDE İNDİRİM
Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimi yapabileceğini ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğini ifade eden Memiş, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının altın stoklamalarının da altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.