İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!"

Para ve piyasalar uzmanı İslam Memiş altın piyasasının nabızını tutmayıa devam ediyor. TV100'deki köşesinde temmuz ayına dikkat çeken Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından enflasyon beklentilerinde düşüş öngördüğünü belirtti.

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Editör: Yağmur Biçen
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!" - Resim: 1

TEMMUZ AYINA DİKKAT

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, temmuz ayına dikkat çekerek altın piyasalarına yönelik tahminlerini paylaştı.

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İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!" - Resim: 2

ÖNEMLİ HAREKETLENMELER BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından enflasyon beklentilerinde düşüş öngören Memiş, temmuz ayında altın fiyatlarında önemli hareketlenmeler beklediğini belirtti.

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İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!" - Resim: 3

FAİZDE İNDİRİM

Avrupa Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimi yapabileceğini ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğini ifade eden Memiş, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının altın stoklamalarının da altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.

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İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "1 ayınız var!" - Resim: 4

TEMMUZ AYI KRİTİK

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