İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaştı.
Gram ve ons altının kısa vadede düşüşlerini tamamlamasının ardından, haziran ayından itibaren yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngördü.
İslam Memiş, "Gram altın şu an 3 bin 144 lira, ons altın ise 3 bin 238 dolar seviyelerinde. Geçtiğimiz hafta ikinci düşüş ayağı gerçekleşti. Şimdi üçüncü düşüş ayağını bekliyoruz.
Ons altında 3 bin 100 doların altına, gram altında ise 4 bin liranın altına gerilemeler kısa vadede mümkün görünüyor" dedi.
“Haziranda yön yukarı olabilir”
Memiş, mayıs sonuna kadar düşüş sürecinin tamamlanabileceğini belirterek, “Haziran ayından itibaren yeniden yükseliş trendi başlayabilir” ifadelerini kullandı.
2024 yılı için öngördüğü hedeflerin hâlâ geçerli olduğunu vurgulayan uzman isim, “Gram altında 4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin 500 dolar hedefimiz sürüyor” dedi.
Borsa beklentisi: 12 bin puan hedefte
Borsa İstanbul’la ilgili değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “Geçtiğimiz haftayı 9 bin 668 puanla kapattık. Bu seviye yüzde 1,33’lük bir artışı ifade ediyor.
9 bin 550 puan destek, 10 bin puan ise psikolojik direnç olarak öne çıkıyor. Bu hafta 10 bin puan seviyesi test edilebilir. Orta ve uzun vadede 11 bin 800 ile 12 bin puan hedefimiz devam ediyor” dedi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:
Gram altın satış fiyatı: 4.014,94 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.732,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.461,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 26.719,17 TL