İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 1

 Gram ve ons altının kısa vadede düşüşlerini tamamlamasının ardından, haziran ayından itibaren yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngördü.

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 2

İslam Memiş, "Gram altın şu an 3 bin 144 lira, ons altın ise 3 bin 238 dolar seviyelerinde. Geçtiğimiz hafta ikinci düşüş ayağı gerçekleşti. Şimdi üçüncü düşüş ayağını bekliyoruz. 

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 3

Ons altında 3 bin 100 doların altına, gram altında ise 4 bin liranın altına gerilemeler kısa vadede mümkün görünüyor" dedi.

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 4

“Haziranda yön yukarı olabilir”

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 5

Memiş, mayıs sonuna kadar düşüş sürecinin tamamlanabileceğini belirterek, “Haziran ayından itibaren yeniden yükseliş trendi başlayabilir” ifadelerini kullandı. 

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 6

2024 yılı için öngördüğü hedeflerin hâlâ geçerli olduğunu vurgulayan uzman isim, “Gram altında 4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin 500 dolar hedefimiz sürüyor” dedi.

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 7

Borsa beklentisi: 12 bin puan hedefte

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 8

Borsa İstanbul’la ilgili değerlendirmelerde de bulunan Memiş, “Geçtiğimiz haftayı 9 bin 668 puanla kapattık. Bu seviye yüzde 1,33’lük bir artışı ifade ediyor. 

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 9

9 bin 550 puan destek, 10 bin puan ise psikolojik direnç olarak öne çıkıyor. Bu hafta 10 bin puan seviyesi test edilebilir. Orta ve uzun vadede 11 bin 800 ile 12 bin puan hedefimiz devam ediyor” dedi.

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 10

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 11

Gram altın satış fiyatı: 4.014,94 TL

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 12

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.732,00 TL

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 13

Yarım altın satış fiyatı: 13.461,00 TL

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İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Yükseliş olacak mı? - Resim: 14

Tam altın satış fiyatı: 26.719,17 TL

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