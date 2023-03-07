İslam Memiş gram altında o tarihe dikkat çekti
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş konusunda bazı uyarılarda bulundu. Memiş, "Orta ve uzun vadede rekor beklentimiz devam ediyor. Yaz aylarında yükselişleri göreceğiz" ifadeleri kullandı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu hafta neleri takip etmeliyim?" başlıklı videosunda yaz aylarında dair değerlendirmeler yaptı. İslam Memiş, gram altın ve gümüş uyarıları da yaptı.
İSLAM MEMİL'TEN GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ UYARISI
İslam Memiş, şu ifadelerini kullandı:
- Gram altın TL ekranlarda 1128 lira. Serbest piyasalarda 1147-52 lira aralığında. Yine gram altın TL fiyatında 1130-70 lira aralığını bu hafta için takip edeceğim. Çarşamba günü tekrar kar satışları ile gerileyebilir gram altın.
"YAZ AYLARINDA YÜKSELİŞLERİ GÖRECEĞİZ"
- Orta ve uzun vadede rekor beklentimiz devam ediyor. Yaz aylarında yükselişleri göreceğiz. Düşüşler alım fırsatı. Bozdurmak isteyen de acele etmemeli.
- Ons altında 1870, devamında 1880 dolara kadar toparlanma mümkün. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Hızlı bir toparlanma, 1870, devamında 1880 dolar seviyesi var. 1880 dolardan tekrar satış gelme olasılığı yüksek.
"UCUZ BİR GÜMÜŞ YOK"
- Gümüş onsunda 21.50 direnç aşağıda 20.80 var. Gümüş gramı ekranlarda 12.91 lira seviyesinde ancak serbest piyasalarda 13 lira üzerinde fiyatlama var. Bankalarda 14-15 lira seviyesinden satış gözlemliyoruz. Ucuz bir gümüş yok yani.
Kaynak: HaberGobal.com.tr