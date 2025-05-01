İslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısı
Finans Uzmanı İslam Memiş, altın ve piyasalarda yaşanan durgunluğa dikkat çekerek 2 Mayıs Cuma gününe işaret etti.
ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisinin altın, dolar ve kripto para piyasalarında yön değişikliğine neden olabileceğini belirten Memiş, “Cuma günü bir trend kırılımı kaçınılmaz olacak” dedi.
Memiş, “O güne kadar piyasaların tadı tuzu olmayacak. Ons altın ve Bitcoin dar bantta dalgalanmayı sürdürecek. Ancak verinin açıklanmasıyla ya yukarı yönlü güçlü bir çıkış ya da aşağı yönlü sert bir düzeltme yaşanabilir” ifadelerini kullandı.
Gram altında sıkışma sürüyor
Geçtiğimiz hafta 4.300 TL seviyesini test ettikten sonra geri çekilen gram altın, şu sıralar 4.145 TL seviyelerinde işlem görüyor. Memiş’e göre kısa vadede 4.110 – 4.160 TL bandı kritik bir eşik.
“Ons altın 2.300 – 2.360 dolar aralığında sıkıştıysa, gram altında da benzer bir hareket gözlemliyoruz” diyen uzman isim, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.
"Fırtınalı günlerde beklemek en mantıklısı"
Altın fiyatlarında kısa vadeli düşüş beklentisini sürdüren Memiş, "Fırtınalı günlerde beklemek en mantıklısı. Piyasa sakinleşmeden hamle yapmak riskli olabilir" şeklinde konuştu.
Gram altında 6.000 TL hedefi
Orta ve uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini belirten Memiş, 2026’nın ilk çeyreğinde ons altında 4.250 dolar, gram altında ise 6.000 TL hedeflendiğini ifade etti.
Ancak bu seviyelere ulaşmadan önce düzeltmelerin süreceğini belirterek yatırımcıların panik yapmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Küresel piyasalarda altın talebi zirve yaptı
Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı 2025 yılı ilk çeyrek raporuna göre, küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre %1 artarak 1.206 tona ulaştı. Bu, 2016’dan bu yana ilk çeyreklerde görülen en yüksek talep seviyesi oldu.
Yatırımcının yönü altına döndü
Raporda dikkat çeken en önemli unsur, altın fiyatlarındaki yükselişin, borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden gelen yatırımlarla doğrudan ilişkili olmasıydı. 2025’in ilk çeyreğinde altının ortalama fiyatı %38 artışla 2.860 dolara çıktı.
ABD’nin tarifeleri, küresel jeopolitik gerilimler, borsa oynaklığı ve doların zayıflaması, bu yükselişte etkili faktörler olarak öne çıktı.
Merkez bankaları frene bastı, yatırımcılar hızlandı
Merkez bankalarının altın alımları, geçen çeyreğe göre düşüş gösterdi. 2025’in ilk çeyreğinde 243,7 ton altın alan merkez bankaları, bir önceki dönemde 344,7 tonluk alım yapmıştı. Buna karşılık bireysel ve kurumsal yatırımcıların altına ilgisi ciddi şekilde arttı; yılın ilk çeyreğinde toplam 551,9 ton yatırım amaçlı altın alımı yapıldı.
Sikke ve külçeye yoğun talep
Sikke ve külçe altın talebi 325,4 tonla yüksek seyrini sürdürdü. Bu artış, yatırımcıların ekonomik belirsizliklere karşı altını güvenli liman olarak görmeye devam ettiğini gösteriyor.