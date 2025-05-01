İslam Memiş o güne işaret etti: Yatırımcıya 'fırtına' uyarısı

Memiş, “O güne kadar piyasaların tadı tuzu olmayacak. Ons altın ve Bitcoin dar bantta dalgalanmayı sürdürecek. Ancak verinin açıklanmasıyla ya yukarı yönlü güçlü bir çıkış ya da aşağı yönlü sert bir düzeltme yaşanabilir” ifadelerini kullandı.