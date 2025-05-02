İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı?

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvelerin ardından piyasada hareketlilik arttı. Sert yükselişin ardından gelen dalgalanmalar, yatırımcıları ikiye böldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 1

 Kimi yatırımcı yükselişin süreceğini düşünerek alım yaparken, bir kısmı ise düşüş beklentisiyle beklemede kalmayı tercih etti. Son günlerde gram altında görülen geri çekilme, temkinli yatırımcıların öngörüsünü doğrular nitelikte oldu.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gözünü ABD’de saat 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi. 

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 3

Bu verinin altın fiyatlarında yön belirleyici olabileceğini söyleyen Memiş, ons altının 3.500 dolardan 3.250 dolara kadar gerilediğini ancak beklenen seviyelere henüz ulaşmadığını dile getirdi.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 4

“Gram altın 4.000 TL seviyesinin altına düşmeden alım yapılmamalı” uyarısında bulunan Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını önerdi. 

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 5

“Ne yaptığını bilen, büyük resmi gören bir topluluğuz. Sessizce izlemeye devam ediyoruz” diyerek stratejik pozisyonlarını vurguladı.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 6

Ons ve gram altında hâlâ köpük fiyatlamaların olduğunu ifade eden uzman isim, ikinci büyük yükselişin yaz aylarında gelebileceğini belirtti. 

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 7

Memiş, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin dışında açıklanması durumunda piyasalarda sert dalgalanmaların yaşanabileceğini aktardı.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 8

"Veri nasıl gelirse gelsin, ons ya da gram altında kısa vadeli yükselişler görülse de genel beklentimiz düşüş yönünde" diyen Memiş, baskılamanın devam etmesi halinde orta vadeli hedeflerinin gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 9

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları da altın fiyatlarını etkiledi.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 10

Geçtiğimiz hafta 3.500 doları aşarak rekor kıran ons altın, Trump’ın indirim sinyali vermesiyle birlikte sert düşüş yaşadı. 

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 11

Bu gelişmeler gram altının da iki haftada 4.500 TL'den 4.000 TL seviyelerine gerilemesine neden oldu.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? - Resim: 12

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.032 TL

Çeyrek altın: 6.675 TL

Yarım altın: 13.351 TL

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