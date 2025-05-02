İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı?
Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvelerin ardından piyasada hareketlilik arttı. Sert yükselişin ardından gelen dalgalanmalar, yatırımcıları ikiye böldü.
Kimi yatırımcı yükselişin süreceğini düşünerek alım yaparken, bir kısmı ise düşüş beklentisiyle beklemede kalmayı tercih etti. Son günlerde gram altında görülen geri çekilme, temkinli yatırımcıların öngörüsünü doğrular nitelikte oldu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gözünü ABD’de saat 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi.
Bu verinin altın fiyatlarında yön belirleyici olabileceğini söyleyen Memiş, ons altının 3.500 dolardan 3.250 dolara kadar gerilediğini ancak beklenen seviyelere henüz ulaşmadığını dile getirdi.
“Gram altın 4.000 TL seviyesinin altına düşmeden alım yapılmamalı” uyarısında bulunan Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını önerdi.
“Ne yaptığını bilen, büyük resmi gören bir topluluğuz. Sessizce izlemeye devam ediyoruz” diyerek stratejik pozisyonlarını vurguladı.
Ons ve gram altında hâlâ köpük fiyatlamaların olduğunu ifade eden uzman isim, ikinci büyük yükselişin yaz aylarında gelebileceğini belirtti.
Memiş, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin dışında açıklanması durumunda piyasalarda sert dalgalanmaların yaşanabileceğini aktardı.
"Veri nasıl gelirse gelsin, ons ya da gram altında kısa vadeli yükselişler görülse de genel beklentimiz düşüş yönünde" diyen Memiş, baskılamanın devam etmesi halinde orta vadeli hedeflerinin gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları da altın fiyatlarını etkiledi.
Geçtiğimiz hafta 3.500 doları aşarak rekor kıran ons altın, Trump’ın indirim sinyali vermesiyle birlikte sert düşüş yaşadı.
Bu gelişmeler gram altının da iki haftada 4.500 TL'den 4.000 TL seviyelerine gerilemesine neden oldu.
NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 4.032 TL
Çeyrek altın: 6.675 TL
Yarım altın: 13.351 TL