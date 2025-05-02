İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı?

Kimi yatırımcı yükselişin süreceğini düşünerek alım yaparken, bir kısmı ise düşüş beklentisiyle beklemede kalmayı tercih etti. Son günlerde gram altında görülen geri çekilme, temkinli yatırımcıların öngörüsünü doğrular nitelikte oldu.