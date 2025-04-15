İslam Memiş tarih verdi: Gram altın rekor seviyeye ulaşacak!
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ekonomik belirsizlikler, ticaret savaşları ve ek gümrük vergilerinin yarattığı küresel dalgalanmalarda yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yöneliyor.
Finans analisti İslam Memiş, gram altının kısa vadede yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.
Memiş, son bir ayda piyasalarda artan belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı çektiğini vurgulayarak, ons altının yüzde 24, gram altının ise yüzde 34 civarında değer kazandığını belirtti.
📈 Gram altın 4007 liradan kapandı
Yurt içinde gram altın, haftayı 4007 liradan kapattı. Ancak serbest piyasada zaman zaman 4000 liranın altına düştüğü gözlemlendi. Memiş, bu seviyelerin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
❗ “Teknik düzeltme” uyarısı
Altın fiyatlarında sürekli yükselişin beklenmemesi gerektiğini belirten Memiş, teknik olarak satışların kaçınılmaz olduğunu ve bu durumun "teknik düzeltme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle ons altının 2720 dolardan 3245 dolara kadar hızlı tırmanmasının ardından, geri çekilme ihtimaline dikkat çekti.
🎯 Hedef 4500 TL
Memiş, gram altın için 4500 lira seviyesinin yakın zamanda gündeme gelebileceğini belirterek, “Bugün 4000 lirayı konuşuyoruz ama birkaç ay içinde 4500 lira konuşacağız. Bundan dört ay önce 3050 liradaydık” dedi.
Altının sınırlı bir varlık olduğunu hatırlatan Memiş, “Altın puslu havayı sever. Jeopolitik gerilimler, küresel krizler ve siyasi belirsizlikler altını besler” diyerek, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalarda panik yapmaması gerektiğini söyledi.
🔍 “Piyasa at yarışı gibi görülmemeli”
“Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabilir. Bu düşüşlerde ‘zarar ettim’ demek doğru olmaz. Piyasa uzun vadeli düşünülmeli” diyen Memiş, veri trafiğinin yoğun olduğu bu dönemde altının büyük bir hareketin eşiğinde olduğunu ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.