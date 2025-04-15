İslam Memiş tarih verdi: Gram altın rekor seviyeye ulaşacak!

“Altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabilir. Bu düşüşlerde ‘zarar ettim’ demek doğru olmaz. Piyasa uzun vadeli düşünülmeli” diyen Memiş, veri trafiğinin yoğun olduğu bu dönemde altının büyük bir hareketin eşiğinde olduğunu ve yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.