İslam Memiş tarih vererek uyardı! Altın fiyatları bakın ne olacak?
İslam Memiş, gram altın ve borsada yaşanan düşüşlerle ilgili uyarılarda bulunurken, ons altının 2016 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, gram altında 2000 TL'nin gerçekçi bir rakam olmadığını ifade etti...
Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, en son yayınladığı videosunda gram altın ile ilgili yeni uyarılarını paylaştı. Ayrıca, kısa vadede borsa yatırımcılarına "düzeltme hareketi" ve "düşüş" olasılığına karşı uyarılarda bulundu. Memiş, aynı zamanda gram altında yapılabilecek muhtemel hatalara da değinerek, önemli bir noktaya dikkat çekti.
İslam Memiş şunları ekledi:-
- Borsa İstanbul 9313 puanda. Borsa İstanbul'da satış yönlü beklentim devam ediyor. Geniş bant aralığına odaklandım. 8400-9400 hala geçerliliğini korumakta. Satışlara dikkat edin. Buradan tekrar tepki yükselişi gelebilir ama aşağıda 8400'ü bekleyeceğiz. 8750 puandan sonra tekrar tepki yükselişi gelir ama asıl seviye olarak 8400'ü beklemeye devam edeceğim. 12 bin - 15 bin beklentim ise devam ediyor.
Memiş, şöyle devam etti:
- Dolar kuru serbest piyasalarda 31.04'te. Serbest piyasalarda 31 lira üzerinde bir kur var. Mart ayında 32 lirayı takip edeceğiz. Dolar endeksi 104 üzerinde kalıcılık gösterdiği için euro/dolar paritesi bizim nazarımızda hala ucuz kalmaya devam ediyor. Bu euro alacakları bağlıyordu. Parite düşük olduğu için TL ile euro almak ucuz, parite üzerinden de euro almak ucuz. 1.12 - 1.15 bekliyoruz euro/dolar paritesinde.
İSLAM MEMİŞ, GRAM ALTINDA YAPILMAMASI GEREKEN O HATAYA KARŞI UYARDI...
Ons altının hafta başlangıcını yorumlayan İslam Memiş, ekledi:
- Ons altında 2016 dolar var. Geniş bant aralığına odaklandık. Burada baskılanma ve belirsizlikler devam ediyor. Ons altın tarafında 2060 denemesini yapacak ama benim için önemli olan, 2058 üzerinde kapanışlar olacak mı?