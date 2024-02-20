İslam Memiş tarih vererek uyardı! Altın fiyatları bakın ne olacak?

Memiş, şöyle devam etti:

- Dolar kuru serbest piyasalarda 31.04'te. Serbest piyasalarda 31 lira üzerinde bir kur var. Mart ayında 32 lirayı takip edeceğiz. Dolar endeksi 104 üzerinde kalıcılık gösterdiği için euro/dolar paritesi bizim nazarımızda hala ucuz kalmaya devam ediyor. Bu euro alacakları bağlıyordu. Parite düşük olduğu için TL ile euro almak ucuz, parite üzerinden de euro almak ucuz. 1.12 - 1.15 bekliyoruz euro/dolar paritesinde.