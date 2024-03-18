İslam Memiş uyardı! Altın almak için bir fırsat olabilir!
Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın ve altın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarih vererek uyardı. İşte detaylar…
Editör: Yağmur Biçen
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Altın fiyatları yükselişlerine ara verirken piyasalar Fed faiz kararına kadar ons altın tarafında sakin seyir yaşanacağını bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise çarpıcı altın gram fiyatı yorumlarında bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni hafta için uyarılarda bulundu. İşte dikkat çeken altın yorumları…
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:
"Ons altın geçtiğimiz hafta 2188 dolara kadar yükselmişti. Buradan tekrar geri çekilme gördük.
ALIM FIRSATI OLABİLİR
Bu geri çekilmeleri izah etmiştim. Kısa vadede fırsat verecek.