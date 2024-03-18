İslam Memiş uyardı! Altın almak için bir fırsat olabilir!

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın ve altın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarih vererek uyardı. İşte detaylar…

# ekonomi # Altın # piyasa
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
İslam Memiş uyardı! Altın almak için bir fırsat olabilir! - Resim: 1

Altın fiyatları yükselişlerine ara verirken piyasalar Fed faiz kararına kadar ons altın tarafında sakin seyir yaşanacağını bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise çarpıcı altın gram fiyatı yorumlarında bulundu.

1 7
İslam Memiş uyardı! Altın almak için bir fırsat olabilir! - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni hafta için uyarılarda bulundu. İşte dikkat çeken altın yorumları…

2 7
İslam Memiş uyardı! Altın almak için bir fırsat olabilir! - Resim: 3

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Ons altın geçtiğimiz hafta 2188 dolara kadar yükselmişti. Buradan tekrar geri çekilme gördük.

3 7
İslam Memiş uyardı! Altın almak için bir fırsat olabilir! - Resim: 4

ALIM FIRSATI OLABİLİR

Bu geri çekilmeleri izah etmiştim. Kısa vadede fırsat verecek.

4 7