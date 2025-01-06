İslam Memiş uyardı: Altın ve gümüşte 2025 zirve tahmini
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, aynı zamanda tv100.com yazarı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.
Memiş, yatırımcıların merakla beklediği “Hangi ayda zirve fiyatları görürüz?” sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar:
Altın İçin 2025 Beklentileri
Memiş, 2025 yılı için öngörülerini şu şekilde dile getirdi:
“Yıl sonuna kadar ons altın fiyatlarının 3.000-3.500 dolar, gram altın fiyatlarının ise 4.000-4.500 lira aralığında seyretmesini bekliyorum.”
Belirsizliklerle Dolup Taşan Bir Yıl
2025’in volatilitenin yüksek olacağı bir yıl olacağını vurgulayan Memiş, piyasalardaki dengesizliği şu sözlerle özetledi:
“Bir gün her şey güzel gidiyor gibi görünecek, ertesi gün piyasalar karmaşaya sürüklenebilir. Ticaret savaşları, ek vergi tartışmaları, anayasa değişiklikleri, savaş gerginlikleri, ülkelerin birbirlerini dolar ve vergilerle tehdit etmesi gibi konular, piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olacak. Para ve piyasa yatırımcılarının kısa vadeli aksiyon almasını bekliyorum.”
Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı
2025 yılında özellikle kripto para piyasalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Memiş, bu alandaki manipülasyon ve spekülasyonlara dikkat çekti:
“2025’te piyasanın kontrolü yatırımcılarda değil, oyuncularda olacak. Özellikle kripto paralara yatırım yapanlar, manipülasyon ve spekülasyon risklerine karşı hazırlıklı olmalı.”