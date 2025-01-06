İslam Memiş uyardı: Altın ve gümüşte 2025 zirve tahmini

“Bir gün her şey güzel gidiyor gibi görünecek, ertesi gün piyasalar karmaşaya sürüklenebilir. Ticaret savaşları, ek vergi tartışmaları, anayasa değişiklikleri, savaş gerginlikleri, ülkelerin birbirlerini dolar ve vergilerle tehdit etmesi gibi konular, piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olacak. Para ve piyasa yatırımcılarının kısa vadeli aksiyon almasını bekliyorum.”