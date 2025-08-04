İslam Memiş uyardı: "Altınlarınızı sakladığınız yer artık güvenli değil"
Bankalarda gram altın alım-satım farkı 250 liraya kadar çıkınca, vatandaş yeniden yastık altına yöneldi. İstanbul'da uzmanlar, güvenlik riskine karşı uyarıyor.
Bankalardaki yüksek alım-satım makas farkı, vatandaşların birikimlerini yeniden fiziki altına yönlendirmesine neden oldu.
Uzmanlar, bazı bankalarda bu farkın gram başına 250 liraya kadar çıktığını belirtiyor. Ancak yastık altına yönelen bu eğilim, ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.
Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, Türkiye’de bireylerin güvenli liman olarak altına yönelimi artarken, dijital ortamda yapılan işlemlerdeki fiyat farkları da bu tercihi tetikliyor.
“VATANDAŞ CİDDİ ZARARLAR YAŞIYOR”
CNN Türk'ün haberine göre, Finans Analisti İslam Memiş, bankalar ile fiziki altın arasındaki fiyat farkının kabul edilemez düzeye ulaştığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“1 gram altında 200-250 liralık bir alım-satım makası kabul edilemez. Vatandaş bu fark yüzünden ciddi zararlar yaşıyor ve şikayetler giderek artıyor.”
Bu farkın artmasıyla birlikte, yatırımcılar daha düşük makas aralığına sahip fiziki altına yöneliyor. Memiş, fiziki altındaki alım-satım farkının 30 ila 50 lira arasında olduğunu ifade etti.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye’de yastık altında yaklaşık 5 bin ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak İslam Memiş’e göre bu miktar 7 bin tona kadar çıkabilir.
Buna rağmen fiziki altının evde saklanmasının güvenlik açısından ciddi sorunlar yaratabileceğini vurgulayan Memiş, “Doğal afet ya da hırsızlık gibi riskler nedeniyle bu altınlar güvenlik açısından tehdit oluşturuyor.” dedi.
İslam Memiş, bankalardaki alım-satım farklarının makul seviyelere çekilmesi halinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme kazandırılmasının hızlanabileceğine dikkat çekti. Yüksek farklar nedeniyle vatandaşın güvensizlik yaşadığını belirten Memiş, bu sorunun çözümünün sadece bireysel değil, makroekonomik bir katkı da sağlayabileceğini vurguladı.