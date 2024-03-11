İslam Memiş uyardı! Bu hafta altın ve gümüş...
Para ve piyasalar uzmanı İslam Memiş uyarıyor. Bu hafta altın ve gümüşe dikkat edin! İşte detaylar...
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşesinde dolar, altın, borsa, euro ve gümüş ekseninde haftayı değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle:
"Yarın ABD enflasyon verisi açıklanacak.
Geçen hafta dediğim gibi bu hafta geçen haftanın tersi olacak.
Yani, dolar endeksi yükselir, dolar karşısındaki varlıklar alım fırsatı verir.
Bu hafta para piyasalarında hafta takip edeceğim bant aralıkları şöyle:
Haftayı yüzde 1,12’lik yükselişle 9 bin 155 puandan tamamlayan endeks, 9 bin 400 puana kadar yükselebilir.
Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltmemesi pozitif etkiye neden olur.
Ancak 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak.
8.400-9.400 puan aralığı geçerliliğini koruyor.
Resmi kur 32, serbest piyasa 33 liranın üzerinde.
Resmi kur, serbest piyasaları takip eder.
Döviz kurlarında yol haritamız aynı, trend yukarı.
Her ay yeni rekorunu test ederek 40 liranın üzerini zorlamaya devam eder.