İslam Memiş uyardı! Bu hafta altın ve gümüş...

Haftayı yüzde 1,12’lik yükselişle 9 bin 155 puandan tamamlayan endeks, 9 bin 400 puana kadar yükselebilir.

Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltmemesi pozitif etkiye neden olur.

Ancak 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak.

8.400-9.400 puan aralığı geçerliliğini koruyor.