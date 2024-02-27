İslam Memiş uyardı! Gram altın... 27 şubat 2024 altın fiyatları...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için kritik uyarı geldi. Güne 2034 TL bandından başlayan gram altın için İslam Memiş'e göre altın ''satış yiyebilir'' uyarısı... İşte ayrıntılar ve 27 şubat 2024 altın fiyatları...
İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:
"Ons altın 1985 dolara kadar gerilemişti. 40 dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti.
Ons altın tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak tamamen yükselişlerin başlaması için 2058 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyordu.
Demekki burada tekrar 1950 dolar destek seviyesi çalışır diye tahmin ediyorum. Daha önce 1985 dolar destek seviyesi çalışmıştı.
Tekrar geniş bant aralığına odaklandığımız için 1950-2050 dolar aralğını takip etmeye devam ediyoruz.
Geçen hafta ons altın 1985 dolardan destek bulmuştu. Ancak ısrarla 1950 dolar seviyesini hedef alan bir trendde olacağını tahmin ediyorum.
Kalıcı yükselişler için 2058 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor.
Ancak ons altın yatay seyrini korumakta. Düşüşlerde yine kademeli olarak 2000 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi, sonrasında 1985 dolar güçlü destek seviyesi, ana hedef ise 1950 dolar destek seviyesi.