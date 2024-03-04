İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?

Altın fiyatları tarafında bu yıl bu yükselişler sürecek. Özellikle 2024 yılı ile alakalı sloganımız "204 yılında altın altın çağını yaşayacak". Her ay yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası göreceğiz. Her ay yeni bir zirveyi test eden bir altın fiyatları karşımızda olacak.