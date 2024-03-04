İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
Altın fiyatlarındaki artış durulmuyor. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş altın almayı düşünenleri uyardı! Altını almak mı gerekli yoksa satmak mı? İşte detayar...
Piyasalarda gözler ABD verilerine kitlenmişken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısını 'Alım fırsatı verebilir' diyerek uyardı.
GÖZLER ABD VERİLERİNDE
İslam Memiş, söz konusu yükselişlerin bir sürpriz olmadığını söyledi. "Her ay rekor tazeleyen bir altın piyasası göreceğiz" dedi. ABD ekonomisindeki zayıflama Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi.
Piyasadaki beklentiye rağmen ons altın 2 ayın zirvesine yaklaşırken, ondan destek alan gram altın da yeni rekorunu kırdı. Bu hafta açıklanacak verilerin kritik olduğunu belirten İslam Memiş, rakam vererek altında kritik seviyeleri açıkladı.
Altın fiyatları tarafında bu yıl bu yükselişler sürecek. Özellikle 2024 yılı ile alakalı sloganımız "204 yılında altın altın çağını yaşayacak". Her ay yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası göreceğiz. Her ay yeni bir zirveyi test eden bir altın fiyatları karşımızda olacak.