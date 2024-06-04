İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın piyasasını yorumlamaya devam ediyor. İslam Memiş, kurban bayramı öncesi uyarılarını yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Haziran ayının ilk işlem günü ve ilk haftasına başlıyoruz.
Yurt içi piyasalarda bugün enflasyon verisini takip edeceğiz.
Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, Cuma günü ise ABD Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.
DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 70’in üzerinde açıklanması bekleniyor.
Sonrasında ise yıl sonuna kadar 20 puanlık bir düşüş beklentisi sürpriz olmayacak.
Enflasyon verisi beklentisi yüksek olduğu için piyasalarda negatif algılanmayacaktır.
Piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli olmasını bekliyorum.
BANT ARALIKLARI
Bist100 endeksi:
Haftayı 10 bin 400 puan seviyesinden düşüşle tamamlamıştı.
Bu hafta 10 bin 200-10 bin 800 puan aralığını takip edeceğim.
Teknik olarak düşüşlerin bitmediğini düşünüyorum.
DÖVİZ KURLARI
Döviz kurları genel itibariyle sakin seyrini sürdürüyor.
Hem merkez bankasının alımı hem de bayram hazırlığından dolayı TL talebi devam ediyor.
Bayrama kadar sakşn seyrin süreceğini görebiliriz.
EUR/USD paritesindeki değişim sadece Euro’nun hareketliliğine neden oluyor.