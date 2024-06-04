İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?

DÖVİZ KURLARI

Döviz kurları genel itibariyle sakin seyrini sürdürüyor.

Hem merkez bankasının alımı hem de bayram hazırlığından dolayı TL talebi devam ediyor.

Bayrama kadar sakşn seyrin süreceğini görebiliriz.

EUR/USD paritesindeki değişim sadece Euro’nun hareketliliğine neden oluyor.