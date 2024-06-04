İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın piyasasını yorumlamaya devam ediyor. İslam Memiş, kurban bayramı öncesi uyarılarını yaptı.

# Altın # yatırım # gram altın
Editör: Yağmur Biçen
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı? - Resim: 1

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Haziran ayının ilk işlem günü ve ilk haftasına başlıyoruz.
Yurt içi piyasalarda bugün enflasyon verisini takip edeceğiz.
Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, Cuma günü ise ABD Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.

1 8
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı? - Resim: 2

DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 70’in üzerinde açıklanması bekleniyor.
Sonrasında ise yıl sonuna kadar 20 puanlık bir düşüş beklentisi sürpriz olmayacak.
Enflasyon verisi beklentisi yüksek olduğu için piyasalarda negatif algılanmayacaktır.
Piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli olmasını bekliyorum.

2 8
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı? - Resim: 3

BANT ARALIKLARI

Bist100 endeksi:

Haftayı 10 bin 400 puan seviyesinden düşüşle tamamlamıştı.
Bu hafta 10 bin 200-10 bin 800 puan aralığını takip edeceğim.
Teknik olarak düşüşlerin bitmediğini düşünüyorum.

3 8
İslam Memiş uyardı! Gram altın almalı mı satmalı mı? - Resim: 4

DÖVİZ KURLARI

Döviz kurları genel itibariyle sakin seyrini sürdürüyor.
Hem merkez bankasının alımı hem de bayram hazırlığından dolayı TL talebi devam ediyor.
Bayrama kadar sakşn seyrin süreceğini görebiliriz.
EUR/USD paritesindeki değişim sadece Euro’nun hareketliliğine neden oluyor.

4 8