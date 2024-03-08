İslam Memiş Uyardı! Gram altını olanlar dikkat!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altını olanları uyardı! Altın piyasalarını ne bekliyor?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altının yükseliş trendini değerlendirerek öngörülerde bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in Haber Global yayınındaki değerlendirmeleri şöyle:
Altın fiyatlarında son iki günde agresif yükselişler var. Ons altında sert yükselişler gördük. Bu yıl içinde 2350 dolar hedef. Bu iki günlük harekete baktığımızda düzeltmeye ihtiyaç var.
2100 altına sarkma bekliyorum. 2090 dolar güçlü destek. Gram altın bir yandan dolar yükseliyor, diğer yandan ons yükseliyor. Çarpanında gram altın bir günde 100 lira attı. 2328 liraya kadar yükseldi. 2285 lirada şu anda.