İslam Memiş uyardı: İşte kazandıracak yatırımlar!
Piyasalar, yeni haftaya tedirgin bir başlangıç yaptı. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara dikkat etmeleri gereken noktaları aktardı.
Memiş, uzun vadeli stratejiler benimseyen, portföyünü çeşitlendiren ve kısa vadeli spekülatif işlemlerden uzak duran yatırımcıların kazançlı çıkacağına dikkat çekti.
Ayrıca, tek bir yatırım aracına bağımlı kalmadan hareket edenlerin uzun vadede daha zengin olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.
İslam Memiş, piyasalarda yüksek volatilite beklentisi olduğunu belirterek yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. İşte piyasalarla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar:
ALTIN YATIRIMINDA DOĞRU ANALİZ ŞART
İslam Memiş, altın yatırımında ons ve gram altın arasındaki farkın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Memiş, ons altındaki hareketlerin doğrudan gram altına yansımayabileceğini ve yalnızca gram altına odaklanan yatırımcıların eksik bilgiyle hareket ettiğini belirtti. Doğru analiz yapan yatırımcıların uzun vadede kazançlı çıkacağını söyledi.
BUNLARI YAPAN ZENGİN OLACAK
İslam Memiş, yatırımcılara şu önerilerde bulundu:
Elindeki parasını tek bir enstrümana yatırmayan,
Birikimlerini çeşitlendiren,
Uzun vadeli yatırımcı olabilen,
Kısa vadeli al-sat yapmayan,
Kumardan uzak duran kişi, bir gün zengin olacaktır.
BANKALARIN ALIM-SATIM MAKASLARINA DİKKAT
Memiş, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde bankaların döviz ve altın işlemlerinde alım-satım makas aralıklarını artırabileceğine dikkat çekti. Bu durum, kısa vadeli al-sat yaparak kazanç elde etmeye çalışan yatırımcılar için büyük riskler taşıyor. Kısa vadeli işlemlerden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.
PİYASA ÇAKAL SÜRÜSÜNÜN OPERASYONUNA MARUZ KALACAK
İslam Memiş, piyasalarda önümüzdeki günlerde yoğun manipülasyonlar ve sosyal medyada algı operasyonları olacağına dikkat çekti. Panikle hareket eden yatırımcıların zarar edebileceğini belirterek, spekülatif yönlendirmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
ALTINA HÜCUM EDENLER RİSK ALTINDA
Altın fiyatlarındaki yükseliş, bazı yatırımcıları panikle alıma yönlendirebilir. Ancak, Memiş, yıllık fiyatların ilk çeyrekte gerçekleştiğini ve bundan sonraki dönemin risk barındırdığını söyledi. Özellikle 24-28 Mart haftasında yanlış kararlar verenlerin zarar edeceğini belirtti.
HANGİ VARLIKLAR UCUZ, HANGİLERİ PAHALI?
İslam Memiş, önümüzdeki dönemde volatilitenin yüksek olacağı, destek ve direnç seviyelerinin belirsiz olacağı bir piyasa ortamı beklendiğini ifade etti. Geçici dalgalanmaların ardından piyasaların yön bulacağına inandığını söyledi. Memiş, kişisel yatırım tercihleriyle ilgili şunları belirtti:
Benim paramla ucuz olanlar:
Borsa
Euro
Dolar
Benim paramla pahalı olanlar:
Altın (ons)
Gümüş (ons)
NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.