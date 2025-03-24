İslam Memiş uyardı: İşte kazandıracak yatırımlar!

HANGİ VARLIKLAR UCUZ, HANGİLERİ PAHALI?

İslam Memiş, önümüzdeki dönemde volatilitenin yüksek olacağı, destek ve direnç seviyelerinin belirsiz olacağı bir piyasa ortamı beklendiğini ifade etti. Geçici dalgalanmaların ardından piyasaların yön bulacağına inandığını söyledi. Memiş, kişisel yatırım tercihleriyle ilgili şunları belirtti: