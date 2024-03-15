İslam Memiş uyardı! Önümüzdeki hafta…
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları Altın ve dolarda bu haftaya dikkat etmeleri konusunda uyardı. Memiş, borsa, dolar ve euro ile ilgili öngörülerini de paylaştı. İşte ayrıntılar...
Editör: Yağmur Biçen
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Altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Ons altın ABD'den gelen veriler sonrası kar satışı yedi. Altın gram fiyatı ons yönlü ibresini aşağı çevirdi.
Altın fiyatları rotasını terse döndürdü. Ons tarafında yaşanan rekor üstüne rekor seviyeler yerini satışa bıraktı. Ons taraflı destek göremeyen altın gram fiyatı ise geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli altın yorumlarında bulundu.
"20 mart tarihinde Fed'in faiz kararı var. Karar sonrası piyasalarda yeniden bir fiyatlama olacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta boyunca baskı altında ve yatay bir süreç bizi bekliyor.
Bu bir haftalık süreçte altın tarafında bir düşüş görülürse bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.