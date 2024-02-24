İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!
Piyasalar durulmuyor, vatandaş uzmanlardan açıklama bekliyor. Altın bir rekordan diğerine koşarken İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!
# Altın
Ucuza altın bulunca hemen alanları tehlike mi bekliyor? Sahte altın piyasası yeniden mi canlanıyor? Sahte altın nasıl anlaşılır? piyasalar durulacak mı? hepsini sizler için derledik.
İslam Memiş, altının gram değerinden daha ucuz satılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Ucuza altın bulunca hemen alanlar dikkat! sahte altının anlaşılması çok zor!
Memiş, "Vatandaşlarımızın maalesef gözüyle ayırt etmesi mümkün değil. Tüketici altın aldığını zannederken ihtiyacı olduğunda bozdurmaya gittiğinde kuyumcuda anlıyor" dedi.
Memiş, şöyle devam etti: "Altında fiyatlar yükselirken piyasada sahtecilik de artıyor. Birebir aynısı yapılıyor. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek ise mümkün değil. Çünkü rengine dokusuna kadar birebir aynısı yapılıyor.