İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!

Memiş, şöyle devam etti: "Altında fiyatlar yükselirken piyasada sahtecilik de artıyor. Birebir aynısı yapılıyor. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek ise mümkün değil. Çünkü rengine dokusuna kadar birebir aynısı yapılıyor.