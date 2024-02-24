İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!

Piyasalar durulmuyor, vatandaş uzmanlardan açıklama bekliyor. Altın bir rekordan diğerine koşarken İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!

# Altın
Editör: Yağmur Biçen
İslam Memiş uyardı: sevinmeyin! - Resim: 1

Ucuza altın bulunca hemen alanları tehlike mi bekliyor? Sahte altın piyasası yeniden mi canlanıyor? Sahte altın nasıl anlaşılır? piyasalar durulacak mı? hepsini sizler için derledik.

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İslam Memiş uyardı: sevinmeyin! - Resim: 2

İslam Memiş, altının gram değerinden daha ucuz satılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Ucuza altın bulunca hemen alanlar dikkat! sahte altının anlaşılması çok zor!

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İslam Memiş uyardı: sevinmeyin! - Resim: 3

Memiş, "Vatandaşlarımızın maalesef gözüyle ayırt etmesi mümkün değil. Tüketici altın aldığını zannederken ihtiyacı olduğunda bozdurmaya gittiğinde kuyumcuda anlıyor" dedi.

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İslam Memiş uyardı: sevinmeyin! - Resim: 4

Memiş, şöyle devam etti: "Altında fiyatlar yükselirken piyasada sahtecilik de artıyor. Birebir aynısı yapılıyor. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek ise mümkün değil. Çünkü rengine dokusuna kadar birebir aynısı yapılıyor.

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