İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
İş insanı ve ekonomist İslam Memiş bu haftayı işaret ederek seslendi! Uyanın! Parasını Türk lirasında tutumak yerine altına ve dolara yatıranlar dikkat! üzülmek istemiyorsanız bu haber sizin için!
Bu hafta altın ve dolar piyasasında yaşanacak olan kritik gelişmeler tğm dengeleri değiştirebilir. Çünkü bu hafta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu haftayı analiz eden İslam Memiş "Uyanın!" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki gelişmeleri analiz ederek yatırımcıları uyardı. Piyasalardaki kritik gelişmeler altın ve dolar piyasası üzerinde etkilerini değerlendirdi. Bu hafta TCMB'nin faiz kararı ve dış piyasalarda Fed toplantı tutanakları ile Avrupa Enflasyon Verisi'nin yakından izlenecek. Memiş bu hafta kritik gelişmeleri işaret ederek ''sakin ama karmaşık'' dedi.
İSLAM MEMİŞ'TEN FED AÇIKLAMASI
İslam Memiş, TV 100'de yaptığı açıklamalarda, bugün yayımlanacak olan Fed toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz beklentilerini daha net ortaya koymasını beklediğini belirtti
Yeni durumu analiz eden ekonomist Memiş, yarınki TCMB'nin faiz kararı açıklayacağını hatırlatan Memiş, faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmediğini, ancak sürprizlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.