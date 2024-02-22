İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki gelişmeleri analiz ederek yatırımcıları uyardı. Piyasalardaki kritik gelişmeler altın ve dolar piyasası üzerinde etkilerini değerlendirdi. Bu hafta TCMB'nin faiz kararı ve dış piyasalarda Fed toplantı tutanakları ile Avrupa Enflasyon Verisi'nin yakından izlenecek. Memiş bu hafta kritik gelişmeleri işaret ederek ''sakin ama karmaşık'' dedi.