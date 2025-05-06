İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın piyasalar açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, haftayı “çarşamba öncesi ve sonrası” şeklinde ikiye ayırdığını söyledi.
Memiş, Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalarda belirleyici olacağını ifade etti.
“Çarşamba akşamı Fed’in faiz kararı açıklanacak. Powell’ın vereceği mesajlar oldukça önemli. Özellikle faiz indirimiyle ilgili bir sinyal gelip gelmeyeceği piyasalar için belirleyici olacak.
Trump, Powell’ı faiz indirimi konusunda baskılıyor. Powell’ın buna nasıl yanıt vereceği trendin yönünü belirleyecek.
Çarşamba akşamı itibarıyla piyasalar yönünü netleştirecek” dedi.
Borsa İstanbul’da 9000 puanın altına düşme riskinin sürdüğünü belirten Memiş, bu hafta 9050-9350 puan aralığını takip ettiğini, en güçlü direncin ise 9550 seviyesinde olduğunu kaydetti. Dolar kurunun 38,59 seviyesinde bulunduğunu söyleyen Memiş, “Dolar yukarı yönlü hareketini yavaş yavaş sürdürüyor, bu hareket hız kazanabilir” değerlendirmesinde bulundu. Euro/dolar paritesinde 1.10-1.14 aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Altın ve gümüşte yükseliş kalıcı değil
Memiş, ons altının haftaya alıcılı başladığını belirterek, “3260 dolar kritik direnç seviyesi, yukarıda 3280 dolar, aşağıda ise 3150 dolar destek olarak izlenmeli” dedi.
Gram altının Kapalıçarşı’da 4100 lira seviyesinde işlem gördüğünü söyleyen Memiş, “Aşağıda 4000, yukarıda 4100 lira aralığı önemli. 4000 liranın altına gerilemelerde kademeli alım düşünülebilir. Ancak bu hafta yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Şahsen bu hafta altın almayı uygun bulmuyorum” ifadelerini kullandı.
Gümüş için de değerlendirmede bulunan Memiş, “Ons fiyatında 31.80-33.80 dolar aralığını takip ediyorum. 32 doların altı, alım için uygun seviyeler olabilir. Gram gümüş ise 40 liranın üzerinde. Bu hafta 40 lira altına düşüş bekliyorum” dedi.
Uyarı: Kısa vadeli işlem yapılmamalı
Memiş, hafta boyunca sert dalgalanmalar görülebileceğini belirterek, özellikle kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. “Çarşamba sonrasında dolar karşısında tüm varlıklarda – borsa, altın, gümüş – düşüş bekliyorum” dedi.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.