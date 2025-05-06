İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"

Borsa İstanbul’da 9000 puanın altına düşme riskinin sürdüğünü belirten Memiş, bu hafta 9050-9350 puan aralığını takip ettiğini, en güçlü direncin ise 9550 seviyesinde olduğunu kaydetti. Dolar kurunun 38,59 seviyesinde bulunduğunu söyleyen Memiş, “Dolar yukarı yönlü hareketini yavaş yavaş sürdürüyor, bu hareket hız kazanabilir” değerlendirmesinde bulundu. Euro/dolar paritesinde 1.10-1.14 aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.