İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!

Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini sürdürerek başlaması sonrası ABD enflasyon verisi açıklanmasıyla satış yedi. 'Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi' sorusu yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Altın fiyatları satış yiyebilir' açıklamasında bulundu. İşte altın fiyatları rotasını belli edecek gelişmeler…