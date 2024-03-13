İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları Altın ve dolarda bu haftaya dikkat etmeleri konusnda uyardı. Memiş, borsa, dolar ve euro ile ilgili öngörülerini de paylaştı. İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları günlerce kırdığı rekorlara dün bir yenisini ekledi. Ons altın 2189 doları test ederek zirvesini tazeledi.
Buradan destek bulan altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi. Bugün ABD enflasyon verisi sonrası ise altın satış yedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları rotasını tayin edecek 2 kritik tarihi duyurdu. İşte İslam Memiş'in açıkladığı önemli tarihler..
Altın fiyatları yeni güne yükseliş trendini sürdürerek başlaması sonrası ABD enflasyon verisi açıklanmasıyla satış yedi. 'Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi' sorusu yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Altın fiyatları satış yiyebilir' açıklamasında bulundu. İşte altın fiyatları rotasını belli edecek gelişmeler…