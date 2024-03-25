İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek!
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş kritik uyarılar da bulundu. İşte detaylar...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftayı yorumladı ve yaşanacakları değerlendirdi. Memiş yazısının başında ‘iyimser bir hafta’ olmasını beklediğini dile getirdi.
Memiş, TV100'deki köşe yazısında döviz kurlarında ve altın fiyatlarında sakinliğin yanında satış baskısı beklediğini yazdı.
Memiş borsaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde 'hedefi' açıkladı. Memiş, borsaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hedef 9 bin 350 puan.
Önemli olan 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olması.
Orta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları var.
Takip ettiğim bant aralığı aynı 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri."
Dolar/TL'de bu yıl için '40 lira' öngörüsünü tekrarlayan Memiş, "Resmi kur 31,96, serbest piyasa 32,85 lira.
31-33 lira aralığında oyalanır.
Nisan’da da yükseliş hızı sınırlı kalır.
Mayıs-Haziran tekrar yükseliş.
Bu yıl için 40 lira üzerindeki öngörüm geçerli" ifadelerini kullandı.