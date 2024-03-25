İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek!

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş kritik uyarılar da bulundu. İşte detaylar...

# ekonomi # Para # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek! - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftayı yorumladı ve  yaşanacakları değerlendirdi. Memiş yazısının başında ‘iyimser bir hafta’ olmasını beklediğini dile getirdi.

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İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek! - Resim: 2

Memiş, TV100'deki köşe yazısında döviz kurlarında ve altın fiyatlarında sakinliğin yanında satış baskısı beklediğini yazdı.

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İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek! - Resim: 3

Memiş borsaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde 'hedefi' açıkladı. Memiş, borsaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedef 9 bin 350 puan.
Önemli olan 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olması.
Orta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları var.
Takip ettiğim bant aralığı aynı 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri."

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İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek! - Resim: 4

Dolar/TL'de bu yıl için '40 lira' öngörüsünü tekrarlayan Memiş, "Resmi kur 31,96, serbest piyasa 32,85 lira.
31-33 lira aralığında oyalanır.
Nisan’da da yükseliş hızı sınırlı kalır.
Mayıs-Haziran tekrar yükseliş.
Bu yıl için 40 lira üzerindeki öngörüm geçerli" ifadelerini kullandı.

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