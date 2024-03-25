İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek!

Memiş borsaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde 'hedefi' açıkladı. Memiş, borsaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedef 9 bin 350 puan.

Önemli olan 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olması.

Orta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları var.

Takip ettiğim bant aralığı aynı 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri."