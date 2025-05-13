İslam Memiş yatırımcılara işaret etti: "Sıra onda!"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri sonrası altın, döviz ve kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Memiş, önümüzdeki günlerde prim yapması beklenen yatırım aracını da açıkladı.
Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük tarifelerini rekor seviyede artırmasının ardından, Çin’den de sert bir karşılık gelmiş ve iki ülke arasındaki ticaret savaşı piyasalarda büyük çalkantılara yol açmıştı.
Bu süreçte altın fiyatları rekor kırarken, Bitcoin 80 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.
Ancak dün ABD ve Çin’den gelen yeni açıklamalar piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Karşılıklı olarak gümrük vergilerinde indirime gidildi. Bu gelişme, piyasalarda kısa süreli bir rahatlamaya yol açtı.
Altın fiyatları gerilerken, kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri görüldü.
İslam Memiş, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
“Bankalar, müşterilerine 25-75 bin TL aralığında faizsiz nakit kampanyası sunuyor. Yalnızca dosya ücreti alınıyor. Ücret 2.500-3.000 TL arasında değişiyor, vadeler ise 3-6 ay arasında. Acil nakde ihtiyacı olanlar için bilgilendirme olsun.”
“Dikkat ederseniz hem Bitcoin hem de ons altın birlikte düşüyor.
Ancak bu ikiliden birinin pozitif ayrışması gerekiyor. Şu anda kontrollü bir denge var. Bana göre bu ayrışmayı BTC yapacak. Çünkü artık sıra onda.”
Ayrıca Memiş, bu hafta Perşembe günü tüm dünyanın gözünün Türkiye’de olacağına da dikkat çekti.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.