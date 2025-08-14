İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!

İslam Memiş’e göre ons altın şu an 3.346 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise serbest piyasada 4.405 TL civarında işlem görüyor. Memiş, Nisan ayından bu yana 3.500 dolar seviyesinin aşılamadığını belirterek, yıl sonuna kadar bu seviyenin kritik tavan olacağını vurguladı.