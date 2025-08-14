İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş ve kripto piyasalarına dair yıl sonu tahminlerini açıkladı.

Trump’ın gümrük vergisi açıklamaları ve Fed’in faiz politikalarının piyasaları dalgalandırdığını belirten Memiş, yatırımcılara geri çekilmeleri fırsata çevirme tavsiyesinde bulundu. 📈



ONS Altında Kritik 3.500 Dolar Direnci 🏆

İslam Memiş’e göre ons altın şu an 3.346 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise serbest piyasada 4.405 TL civarında işlem görüyor. Memiş, Nisan ayından bu yana 3.500 dolar seviyesinin aşılamadığını belirterek, yıl sonuna kadar bu seviyenin kritik tavan olacağını vurguladı.

Kısa vadede 3.440 dolar direnç, 3.305 dolar destek seviyelerinin takip edileceğini söyledi. Ayrıca jeopolitik gerilimlerin artması durumunda 3.500 dolarlık hedefin yeniden gündeme gelebileceğini aktardı. ⚡

FED’in faiz indirimi altını destekler mi? 💵

Memiş, 2026 yılında Fed’in en az 5 faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor ve bunun altını pozitif yönde destekleyeceğini belirtiyor. 



Bu süreçte ons altın için 4.000 dolar ve üzeri seviyelerin mümkün olabileceğini ifade eden uzman, olası geri çekilmelerin yatırımcı için alım fırsatı olduğunu vurguladı.

Gümüş altını tahtından etti ✨

Gümüş fiyatlarındaki yükselişin 14 yılın zirvesine ulaştığını söyleyen Memiş, altın-gümüş rasyosunun Nisan’daki 106 seviyesinden 88’e gerilediğini belirtti. 

Bu sayede altından gümüşe geçen yatırımcıların avantajlı duruma geçtiğini ifade eden Memiş, gümüşün yıllık getiride %51 ile altını geçtiğini aktardı. 

Rasyonun 80 seviyesine inmesi halinde gümüşün altına kıyasla daha yüksek getiri sağlayabileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreğinde rekabetin süreceğini söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.400,17₺

◼Gram altın satış: 4.401,67₺

 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 7.179,00₺

◼Çeyrek altın satış: 7.233,00₺

